Los Xiaomi 12 ya llevan medio año en el mercado, pero todavía les queda otro medio año por delante antes de que llegue la siguiente iteración. ¿Qué pasará mientras? Esperamos el lanzamiento de los Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12 Lite y otros más de esta familia, pero hay algo que no debes olvidar: entre cada cambio de numeración de sus buques insignia, Xiaomi presenta sus nuevos dispositivos de la serie T con algunas mejoras.

Xiaomi ya está preparándose para ese momento y lo sabemos porque el Xiaomi 12T ya fue registrado en la FCC. Esto significa que está relativamente próximo a lanzarse, aunque también permitió conocer sus primeros detalles. ¿Quieres ver los datos filtrados y empezar a darle forma a este nuevo móvil? Esto es todo lo que sabemos del Xiaomi 12T, el nuevo gama alta de Xiaomi.

El Xiaomi 12T se pone al día con el mejor hardware del mercado

El nuevo Xiaomi 12T ya fue registrado ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, según datos aportados por Gizmochina. Sin embargo, es gracias al filtrador Mukul Sharma que conocemos los primeros detalles sobre el nuevo smartphone de gama alta de Xiaomi.

Como en versiones anteriores, el Xiaomi 12T llegará al mercado para que Xiaomi se ponga al día con las últimas novedades de hardware. Xiaomi sabe que la competencia por la corona del mejor móvil del momento es dura, así que presentará un dispositivo capaz de rivalizar con cualquiera. De momento desconocemos cómo será el diseño del nuevo Xiaomi 12T, pero el hardware que llevará en su interior será una bestialidad:

Pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz .

. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM en formato LPDDR5.

en formato LPDDR5. 128 / 256 GB de almacenamiento interno en formato UFS 3.1.

en formato UFS 3.1. Android 12 debajo de MIUI 13.

debajo de MIUI 13. Carga rápida de 120 W .

. Estabilizador óptico de imagen (OIS) para las cámaras, conectividad 5G y chip NFC.

Xiaomi no se guardará nada con su Xiaomi 12T, aunque todavía faltan algunos datos importantes por confirmar como el número de cámaras y sus especificaciones. Algunos rumores apuntan que el 12T podría ser la versión global de Redmi K50 presentado en China. No obstante, algunas especificaciones filtradas no coinciden, aunque podría mantener el diseño.

El Xiaomi 12T no llegará solo, lo acompañan dos versiones adicionales

Siguiendo con los rumores sobre este nuevo móvil, se comenta que el Xiaomi 12T no será el único modelo de esta familia. Lo acompañarán el Xiaomi 12T Pro (algo común en la historia de la serie T) y el Xiaomi 12T Pro Hypercharge. Los primeros dos modelos llegarán al mercado global, pero el Hypercharge podría quedarse únicamente en el mercado indio.

¿Qué diferencia tendrá el Xiaomi 12T Pro Hypercharge con el Xiaomi 12T Pro? Como su nombre indica, seguramente incorporará un sistema de carga rápida más potente y, quizás, una batería de mayor capacidad. Sí, puede que sea el momento de ver en acción el cargador ultarrápido de Xiaomi con 200W de potencia. Eso, o el Hypercharge inalámbrico de 120W.