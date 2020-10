Desde hace mucho tiempo WhatsApp permite hacer videollamadas en móviles, pero no así en ordenadores. Como todos saben, WhatsApp tiene una app web para navegadores, mejor conocida como WhatsApp Web, y un cliente para escritorio. Ambas versiones de WhatsApp para PC comparten la mayoría de características de WhatsApp para móviles, excepto por las videollamadas, aunque eso está a punto de cambiar.

De acuerdo a WABetaInfo (una web que siempre filtra información acertada sobre WhatsApp), la empresa ya está trabajando en una opción que permitirá a los usuarios hacer videollamadas desde WhatsApp Web y el cliente de escritorio. Según esta página web, las videollamadas llegarán a WhatsApp Web en las próximas semanas, así que acompáñanos a ver cómo será esta nueva opción.

Así serán las videollamadas en WhatsApp Web

Las capturas que ves aquí fueron tomadas de la versión 2.2043.7 de WhatsApp Web por el equipo de WABetaInfo. Como puedes ver, la opción de las videollamadas ya está en una fase de desarrollo bastante avanzada. Próximamente, en la interfaz de los chats aparecerá el icono de una cámara para comenzar una videollamada y también un icono de un teléfono por si prefieres hacer una llamada de voz.

Cuando presionas la opción de videollamadas, se abrirá una pequeña ventana emergente con el estado de la llamada. El remitente, en cambio, verá una ventana un poco más grande con las opciones de aceptar, rechazar o ignorar la videollamada. Además, según la fuente, también se podrán hacer videollamadas grupales.

No obstante, quizás aún no lo sabes, pero ya existe una forma de hacer videollamadas grupales con WhatsApp Web. Realmente es muy sencillo de realizar, pues toda la videollamada se gestiona a través de Messenger Rooms. De momento, las videollamadas normales para WhatsApp Web están en fase de pruebas y tardarán unas cuantas semanas más en llegar (no hay fecha definida). Así que, mientras esperas, puedes conformarte con la opción de Messenger Rooms.