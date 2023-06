Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, ha presentado Voicebox, su modelo generativo de Inteligencia Artificial para convertir texto en voz. Aunque todavía es un proyecto de investigación, Meta afirma que Voicebox puede generar voz en seis idiomas a partir de muestras de solo dos segundos. En el futuro, esta herramienta podría usarse para traducciones “naturales y auténticas”, entre otras aplicaciones.

Voicebox es un avance significativo en la generación de voz a partir de texto, ya que puede realizar tareas sin necesidad de un entrenamiento específico para cada una. Sin embargo, debido a los posibles riesgos de uso indebido, Meta no está poniendo a disposición del público el modelo o el código de Voicebox en este momento.

Voicebox: la revolución de la voz sintética que Meta no quiere que uses

Introducing Voicebox, a new breakthrough generative speech system based on Flow Matching, a new method proposed by Meta AI. It can synthesize speech across six languages, perform noise removal, edit content, transfer audio style & more.

More details on this work & examples ⬇️

— Meta AI (@MetaAI) June 16, 2023