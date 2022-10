Luego de tres años desde su anuncio (2019) y uno desde su implementación, el estándar USB4 ya tiene un sucesor oficial. El Foro de Implementadores de USB (USB-IF, en inglés) acaba de lanzar USB4 2.0, una versión mejorada con mucha mayor velocidad que será el futuro de las conexiones físicas. Descubre aquí todas las novedades del nuevo estándar que próximamente verás en tu móvil.

120 Gbps (asimétricos) y 80 Gbps (simétricos), USB4 2.0 supera por mucho a USB 3.2

En septiembre, el USB-IF anunció que el desarrollo y especificaciones del estándar USB4 2.0 estaba listo. En ese momento, el organismo explicó que este esquema ofrecería velocidades de transmisión de datos de hasta 80 Gbps. Para ello, la nueva norma hizo algunos cambios en la arquitectura de capa física de los conectores USB-C 3.2 de 40 Gbps (ya existentes), para así doblar su velocidad de transmisión. Sin embargo, lo que no sabíamos era que el USB4 2.0 recibiría su primera mejora un mes después.

Sí, el anuncio ya estaba hecho, pero faltaba revelar el documento con todos los detalles del estándar USB4 2.0 para que las compañías se pusieran manos a la obra. Esto acaba de hacerse realidad, ya que el USB-IF publicó las especificaciones de la nueva norma USB, pero lo hizo con una sorpresa.

Pese a que la velocidad bidireccional de transmisión de datos se mantiene en 80 Gbps, la versión 2.0 de USB4 podrá alcanzar hasta 120 Gbps. No será en todo momento, tampoco en cualquier tipo de dispositivos, pero en algunos de ellos, la transferencia de datos podrá ir a 120 Gbps de un lado (salida) y a 40 Gbps por el otro (entrada). ¿Qué tipo de dispositivos podrían aprovechar esto? Algunos como los discos duros externos o los monitores, que no requieren una velocidad de transferencia simétrica cuando los utilizas.

¿Cuándo llegará USB4 2.0 a nuestros hogares y con qué versiones convivirá?

Según estimaciones del USB-IF, los primeros dispositivos y conectores compatibles con el estándar USB4 2.0 llegarán en 2024. Es probable que algunas compañías apuesten a esta versión antes de esa fecha, pero casi siempre lo hacen por marketing, sin aprovechar todas sus ventajas. Por esto mismo, el USB-IF declaró que la implementación «tardará de 12 a 18 meses (al menos) antes de que comencemos a ver soluciones competentes en el mercado».

¿Por qué tanto tiempo? Primero, porque todavía estamos viviendo la expansión del estándar USB 3.0 (2008) y sus subversiones (USB 3.1 y USB 3.2), con velocidades de hasta 40 Gbps. Segundo, porque estandarizar algo lleva muchísimo tiempo.

¿No nos crees? Te dejamos dos ejemplos claros: pese a haberse lanzado en el año 2000, todavía estamos conviviendo con dispositivos USB 2.0 (incluso nuevos). Aparte, el conector USB-C se lanzó en 2014, pero la Unión Europea hará obligatorio su uso apenas en 2024.

¿El USB4 2.0 sustituirá al conector USB-C?

Luego de leer este artículo, puede que te estés haciendo la pregunta del título anterior. Esto es bastante normal, ya que la nomenclatura utilizada por el USB-IF para el estándar USB y sus conectores es muy confusa. La respuesta corta es que no, el USB4 2.0 no sustituirá al conector USB-C, porque no son lo mismo, aunque se relacionen.

Para no hacer larga la historia, USB-C es el conector físico que usas en tu dispositivo, así como existen el micro USB, el mini USB, USB-A, USB-B y demás conectores. En cambio, USB4 2.0 es la arquitectura y especificaciones que emplean dichos conectores para poder transferir datos de un lugar a otro. Así como existe el estándar USB4 2.0, también están USB4, USB 3.0, USB 3.2, USB 2.0, etc.