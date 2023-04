Un Redmi Note 12 Pro detona en India. Las denotaciones repentinas de móviles o tablets son muy raras hoy en día y cuando las mismas llegan a ocurrir no suelen pasar desapercibidas.

La detonación de dicho móvil le ocurrió a un joven habitante de India llamado Naveen Dahiya y contó lo sucedido en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Dahiya explicó que su móvil comenzó a calentarse anormalmente y cuando se había percatado que algo iba mal sacó el smartphone de su bolsillo y lo lanzó al piso justo antes de que comenzará a incendiarse.

Por fortuna, el joven no sufrió ninguna clase de heridas por la supuesta detonación. Obviamente, el Redmi Note 12 Pro quedó inservible. También dijo haber contactado al servicio de atención al cliente de Xiaomi.

El detalle es que no se tienen más detalles porque el joven ha borrado el tuit donde relató lo sucedido y no dio más información. Hasta el momento, desde la firma china no han dado declaraciones al respecto, bien sea para confirmar o desmentir la historia de la detonación del Redmi Note 12 Pro o para anunciar una investigación.

La detonación de este Redmi Note 12 Pro no es la única que ha ocurrido de un móvil Xiaomi

Un incidente en el que un Redmi Note 12 Pro detona de forma imprevista es algo muy raro, pero lo preocupante es que este no es el único incidente de un móvil de la marca Xiaomi que habría detonado recientemente en ese país. Días atrás, un Redmi Note 5 Pro explotó y lamentablemente una niña de 8 años perdió la vida.

Se pudo saber que la niña, cuyo nombre era Adithya Shree, estaba viendo un video mientras cargaba el celular. Por el momento, aún se desconoce lo que habría causado la explosión de este móvil. Por su parte, la filial de La India de Xiaomi no se ha pronunciado al respecto.

Antes de estos dos incidentes, en septiembre del año pasado una mujer falleció en dicho país mientras veía vídeos en su Redmi 6a y su smartphone detonó. En ese entonces, desde el equipo de soporte de Xiaomi radicado en India afirmaron que investigarían lo sucedido y que se tomaban muy en serio la seguridad de sus usuarios.