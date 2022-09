Es normal que con el pasar de los años el rendimiento de los móviles se vaya deteriorando por el uso constante y por el hecho de que su hardware se va quedando atrás para las aplicaciones actuales. Lo que no es nada normal es que explote. Y eso es lo que preocupa a la comunidad de usuarios de Xiaomi en India que el pasado 9 de septiembre recibieron la mala noticia del fallecimiento de una mujer a causa de la explosión de su Redmi 6a mientras dormía.

Este hecho ha cobrado mucha relevancia en el panorama local, pues ha sido reportado por el youtuber indio Manjeet (MD Talk) quien dice ser sobrino de la persona fallecida. A través de un tweet, bastante gráfico por cierto, el youtuber muestra cómo quedó el móvil y la cama donde su tía dormía cuando ocurrió el fatal acontecimiento. Además, al final de su mensaje exige a la marca (Xiaomi) tomar responsabilidad de lo ocurrido y apoyar. Xiaomi ha respondido…

At Xiaomi India, customer safety is of utmost importance and we take such matters extremely seriously. At this point, our team is trying to get in touch with the affected family, and determine the cause of the incident. (1/2)

— Xiaomi India Support (@MiIndiaSupport) September 9, 2022