¿Alguna vez has pensado en revisar el móvil de tu pareja? Aunque nos cueste admitirlo, seguramente en la mayoría de los casos la respuesta será que sí. Sin embargo, hay quienes llevan la desconfianza e inseguridad al extremo, siendo capaces de vigilar la actividad en el móvil de su pareja. ¿Cómo? Hay aplicaciones espía capaces de recopilar y compartir esta información sin que la víctima, en este caso la pareja, se dé cuenta.

Pero lo más preocupante no es esto (que ya de por sí enciende las alarmas), sino que cerca de un 15 por ciento de españoles admiten que serían capaces de vigilar el móvil de su pareja. Así lo demuestra un estudio reciente llevado a cabo por SAPIO Research a petición de Kaspersky, la famosa empresa de ciberseguridad.

La ciberseguridad y las relaciones de pareja, ¡un problema serio!

Quizás 15% suene a poco, pero en un país de más de 47 millones de habitantes, según cifras de 2020, este porcentaje representaría unos 7 millones de españoles. Claro, estamos hablando de una aproximación que a pesar de no ser exacta, sí logra darnos una idea de lo grave del problema. No solo en el ámbito personal y las consecuencias que esto puede tener en la relación de pareja, sino legalmente.

Violar la privacidad de otra persona, sin importar que sea tu pareja, es un delito grave que al parecer muchas personas no se toman tan en serio como deberían. Por eso mismo, la empresa de ciberseguridad Kaspersky solicitó un informe a SAPIO Research en el que deseaban conocer la situación real del acoso virtual en las relaciones. El estudio consistió en lo siguiente:

Se realizaron encuestas a 21.055 personas (hombres y mujeres) de varios países.

(hombres y mujeres) de varios países. Del número total de participantes, 1.004 eran españoles.

Lo primero que tomaron en cuenta es el conocimiento general de los softwares espía. Poco más de la mitad de los encuestados no estaba al tanto de ellos. Sin embargo, si tomamos en cuenta solo la información arrojada por los españoles veremos que un 72% sí sabe que son. Y no solo esto, también afirman que con estas apps pueden saber la ubicación en tiempo real del móvil, los mensajes que envías, qué páginas visitan en la web o incluso grabar vídeos o audios remotamente.

¿Es justificable vigilar el móvil de tu pareja?

No. A menos de que esta te lo permita por alguna situación especial. En caso contrario estaríamos hablando de acoso digital. Si alguna vez has pensado hacer esto o si incluso lo estás haciendo actualmente, deberías replanteártelo. No solo por un tema de valores y para llevar una relación de pareja más sana, sino porque podrías enfrentarte a problemas legales en el peor de los casos.

Para mayor información, te invitamos a que leas el informe oficial realizado por SAPIO Research, aquí abajo lo encontrarás.

Fuente| Kaspersky