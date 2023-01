Twitter te mostrará más tweets en otros idiomas, pero no será un problema

Aunque el reinado de Elon Musk en Twitter parece tener más problemas que beneficios, el empresario multimillonario continúa realizando cambios y anunciando novedades para la aplicación sin descanso. La pérdida de cientos de anunciantes no parece haber hecho mella en su decisión por implementar nuevas modalidades en Twitter con la intención de “mejorar la aplicación”.

Ahora, en un mensaje reciente, hizo saber que llegarán tweets en otros idiomas como publicaciones recomendadas a las cuentas de los usuarios. Dicho de esta forma parece problemático, pero lo cierto es que Musk aseguró que dichos tweets estarán traducidos antes de llegar a los ojos de sus usuarios.

No importa si no manejas otros idiomas, Twitter te traerá los mensajes con su traducción en bandeja de plata

In coming months, Twitter will translate & recommend amazing tweets from people in other countries & cultures

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023