Aunque muchos consideran que desde que Elon Musk está a cargo de Twitter no se toman suficientes acciones para los tuits de odio, lo cierto es que se han anunciado nuevas medidas contra las publicaciones que violen las normas de la red social. Así lo dieron a conocer desde la cuenta de Twitter Safety.

Desde la referida cuenta indicaron que aquellos tuits que violen las normas comunitarias se les colocará una etiqueta que indique que el mismo tiene una visibilidad limitada por violar las normas de la red social, pero las personas podrán elegir si quieren abrirlos para ver su contenido o no.

We've heard from many of you that you want to know what Freedom of Speech, Not Reach looks like in practice. This is the label that'll be displayed when we've limited the visibility of a Tweet. Keep the feedback coming! https://t.co/AUYDP2kYPi pic.twitter.com/BaJuSfcz0q — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 17, 2023

Este movimiento tendría como finalidad no solo intentar satisfacer la demanda de acciones contra el discurso de odio, sino también mantener la política de libre expresión que Elon Musk ha defendido. De hecho, la frase que han adoptado para definir esta política es “Libertad de expresión frente a libertad de alcance”.

En otro hilo publicado en dicha cuenta indican que esta medida solo afectará la visibilidad del tuit en particular que haya violado las normales y no a toda la cuenta en su totalidad. De este modo, el resto de tuits publicados por el usuario que pueda haber cometido la infracción no sufrirán limitaciones de ninguna índole.

En caso de que el usuario considere que el tuit ha sido limitado y ocultado de forma injustificada podrá introducir una reclamo. Sin embargo, es posible que algunos de estos reclamos no reciban una respuesta. Lo más probable, es que sea por la falta de personal que tiene Twitter en estos momentos.

We’re adding more transparency to the enforcement actions we take on Tweets. As a first step, soon you’ll start to see labels on some Tweets identified as potentially violating our rules around Hateful Conduct letting you know that we’ve limited their visibility. 🧵… — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 17, 2023

Los anuncios no se colocarán donde haya tuits de odio

En el blog oficial de Twitter el equipo de la plataforma mencionó que no se colocará ningún anuncio o publicidad donde se encuentren los tuits con visibilidad limitada. Por último, reiteraron que desde Twitter están comprometidos a eliminar cualquier clase de contenido ilegal y que viole las normas de la red social. También afirman que no descartan eliminar las cuentas de los usuarios que incurran constantemente en alguna de estas prácticas.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta medida tomada por el equipo de Twitter? ¿Crees que tendrá un impacto positivo para reducir el discurso de odio o piensas que no hará ninguna diferencia? Déjanos tu comentario y no olvides compartir la publicación.