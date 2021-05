¿Tienes un móvil Android con un SoC Snapdragon? Pues debes tener mucho cuidado, porque acaban de descubrir un fallo de seguridad muy peligroso en los procesadores de Qualcomm. Esta vulnerabilidad puede provocar que los hackers escuchen tus llamadas o espíen tus SMS. ¿Quieres saber más? Entonces quédate, porque aquí vas a ver todos los detalles de la noticia.

El Snapdragon de tu móvil Android es vulnerable y puede poner en peligro tu privacidad

Así lo ha informado Check Point Research en su blog oficial. Esta no es la primera vez que Check Point encuentra fallos en los procesadores de Qualcomm. Te recordamos que ya en 2020 los expertos en seguridad de esta empresa descubrieron más de 400 vulnerabilidades en los chips Snapdragon.

¿Y en qué consiste este nuevo fallo en los Snapdragon? Pues los expertos de Check Point han comprobado que existe una vulnerabilidad grave en el Qualcomm MSM Interface (QMI).

El QMI es la parte del procesador de tu Android que te permite conectarte a las redes móviles. A su vez, gracias al Qualcomm MSM puedes usar los mensajes de texto y llamar a tus contactos.

En teoría, no se puede hackear esta parte de tu móvil. No obstante, en caso de que se ataquen ciertos componentes de Android, la vulnerabilidad del QMI aparece. Los hackers pueden aprovecharla para infectar tu móvil con virus. Y al afectar todo esto al Qualcomm MSM de tu smartphone, los ciberdelincuentes podrían escuchar tus llamadas o ver tus SMS sin que te des cuenta.

Los expertos de Check Point no dieron más detalles respecto a cómo aparece el fallo, ya que quieren evitar que los hackers se empiecen a aprovechar de esta vulnerabilidad.

Casi el 30 % de los móviles del mercado están expuestos

El peligro de esta vulnerabilidad es más que evidente. Considera que alrededor del 30 % de los móviles Android en la actualidad integran el QMI. Además, el Qualcomm MSM es común en los smartphones de OnePlus, Samsung, Xiaomi, LG o Google. Así que si tienes un móvil de estas marcas con el QMI integrado, es muy probable que tu seguridad esté expuesta.

¿Y qué ha hecho Qualcomm para solucionar este problema? Al parecer, el fabricante de chips ya les dio a las marcas que usan el QMI los parches de seguridad que solucionan la vulnerabilidad. Esto ocurrió en diciembre de 2020.

Entonces, ¿tu móvil ya no es vulnerable? Pues no necesariamente, ya que depende del fabricante de tu smartphone si se aplican o no los parches que corrigen el fallo del QMI. Así que nuestro principal consejo es que entres en este artículo donde vas a ver cómo actualizar el parche de seguridad de tu móvil Android.

Y tú, ¿qué piensas acerca de esta noticia? ¿Crees que Qualcomm debe mejorar la seguridad de sus chips? Déjanos tu opinión en los comentarios.