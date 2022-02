Tinder es de las apps para ligar más populares por lo que no sorprende que esta plataforma cuente con una versión de pago que ofrece funciones exclusivas para sus usuarios. Con esta suscripción llamada Tinder Plus tienes muchas más posibilidades de encontrar pareja. ¿Te gustaría obtenerla de forma totalmente gratuita? Pues quédate con nosotros que en seguida te contamos cómo puedes tener 6 meses de Tinder Plus gratis de forma totalmente legítima.

Cómo conseguir 6 meses de Tinder Plus gratis este 2022

Esta promoción destinada a usuarios de España es una colaboración entre Tinder y Huawei que tiene el objetivo de promover el uso de la tienda de aplicaciones de la marca china. Por ello, lo primero que debes hacer es instalar AppGallery en tu móvil que puedes descargar desde el sitio web oficial de Huawei. Una vez que ya tengas instalada la tienda de apps en tu smartphone, debes hacer lo siguiente:

Abre AppGallery y regístrate . Es importante que selecciones España como tu región o país.

. Es importante que selecciones España como tu región o país. Lo siguiente es presionar sobre la promoción de 6 meses gratis de Tinder Plus que está en la sección Aplicaciones. Si no la encuentras en este apartado puedes buscarla en la sección Destacadas.

que está en la sección Aplicaciones. Si no la encuentras en este apartado puedes buscarla en la sección Destacadas. Una vez que encuentres la promoción debes pulsar sobre el botón Conseguir . Al hacerlo se te solicitará que aceptes las condiciones y que descargues 20 apps de las que te sugiere la promoción como puedes ver en la imagen de arriba.

. Al hacerlo se te solicitará que aceptes las condiciones y que como puedes ver en la imagen de arriba. Cuando completes estos requisitos, el botón cambiará ha Conseguido y lo próximo que tienes que hacer es reclamar tu cupón. Para ello tienes que bajar hasta el final para pulsar el botón Mi vale .

. Finalmente, se abrirá la sección de Premios en donde estará el cupón de 6 meses gratis que has conseguido y debes presionar sobre copiar. De esta manera, obtendrás un enlace que abrirás en el navegador y a partir de aquí solo tienes que seguir los pasos que la web de Tinder te indicará para activar el cupón y listo.

Requisitos para participar en la promoción de 6 meses de Tinder Plus gratis

Esta es una promoción limitada por lo que no debes perder tiempo si quieres obtener tus 6 meses gratis de Tinder Plus. La promoción estará disponible hasta el día 30/11/2022 o hasta que se agoten los 5000 cupones disponibles. Asimismo, solo pueden participar los nuevos suscriptores de Tinder o usuarios cuya cuenta haya estado inactiva en el último mes. Y tú… ¿Qué esperas para tener Tinder Plus gratis?