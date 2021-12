¿Aún no has “bajado” toda la comida navideña que te has metido por la boca durante la noche del 24? Pues qué mejor que digerir esos deliciosos platillos disfrutando a los streamers de Twitch más divertidos de habla hispana.

Basándonos en la calidad del contenido que ofrecen, como así también en los miles de seguidores que observan sus directos casi de forma diaria, aquí hemos seleccionado los 5 streamers que te alegrarán durante esta Navidad, ¿te los piensas perder?

Estos son los 5 streamers de Twitch que te pueden alegrar esta Navidad 2021

Antes de que te mostremos a los respectivos streamers, es importante aclarar que, si bien hay más creadores de contenido que merecerían estar en esta lista, hemos seleccionado a los que harán directos en el día de hoy (ellos mismos lo han asegurado en sus streams).

Por otro lado, si esta nota ha despertado tu interés por el streaming, te recomendamos descargar estas apps para que hagas un directo en Twitch.

Ibai

El streamer más famoso del 2021 no podía quedarse afuera de esta lista. Con cientos de miles de seguidores en Twitch, y varios millones en YouTube, Ibai Llanos Garatea podría llegar a sacarte alguna que otra carcajada.

Si bien su contenido está orientado a los videojuegos, este streamer español suele reaccionar a vídeos, hablar con sus seguidores, organizar eventos en vivo y muchas otras cosas más que no deberías dejar pasar.

Enlace | Canal de Twitch de Ibai

AuronPlay

¿Estás buscando contenido un poco más adulto y algo subido de tono? Si tu respuesta es «Sí», AuronPlay es el streamer que debes sintonizar durante la noche del 25 de diciembre.

Raúl Álvarez Genes, conocido obviamente bajo el apodo de AuronPlay, suele jugar videojuegos en sus directos, aunque a lo largo de los últimos años ha ido dejando ese tipo de prácticas.

En otras palabras, si quieres ver a un streamer divertido, auténtico y que hace otras cosillas además de jugar videojuegos, deberías entrar en Twitch y abrir el canal de este “personaje”.

Enlace | Canal de Twitch de AuronPlay

Elxokas

Con un increíble aumento en su número de seguidores, el streamer español conocido como Elxokas ha logrado conquistar a miles de personas durante el 2021. Gracias a su sinceridad bruta, algo que lo ha caracterizado desde sus inicios, Joaquín Domínguez puede hacer reír a cualquier espectador sin demasiado esfuerzo.

A pesar de que la mayoría de su contenido está basado en jugar videojuegos, hay momentos en donde este streamer español se pone a dialogar con sus seguidores. Además, casi siempre cuenta vivencias propias, las cuales suelen ser muy graciosas (ideales para pasar una Navidad alegre).

Enlace | Canal de Twitch de Elxokas

IamCristinini

A pesar de que en Twitch podemos encontrar más streamers hombres que mujeres, hay una gran cantidad de señoritas que destacan por ofrecer contenido de calidad casi todas las noches.

Una de ellas, casi la más popular en habla hispana, es IamCristinini, joven española que suele jugar videojuegos, hablar de temas interesantes y reaccionar a distintos tipos de vídeos en sus directos.

Si te interesa pasarla bien durante estas Navidades, deberías darle una oportunidad a Cristina López Pérez, pues no solo te sacará una sonrisa, también te hará sentir parte de una comunidad extremadamente divertida.

Enlace | Canal de Twitch de IamCristinini

IlloJuan

Rozando lo absurdo y casi sin ningún tipo de tapujo, IlloJuan es de esos streamers que te hacen reír por horas y horas. Habiendo “explotado” durante 2021, este streamer español lleva trabajando en mejorar su contenido desde hace ya varios años.

Si hay algo que se debe destacar de los directos de Juan Alberto García es su comunidad. A pesar de que él es un tío muy gracioso, sus seguidores suelen hacer que los directos sean extremadamente divertidos, pues realizan comentarios y donaciones que no tiene ningún tipo de sentido.

En resumen, si te gusta lo absurdo y lo bizarro, IlloJuan es el canal de Twitch que deberías sintonizar en estas Navidades, estamos más que seguros que pasarás un buen rato.

Enlace | Canal de Twitch de IlloJuan

Aprovechando esta temática, no podemos dejar afuera a la rata que arrasará en Twitch durante los próximos meses, «proyecto» que deberías echarle un ojo si quieres sorprenderte durante este 25 de diciembre (también transmitirá en directo).

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que quieras recomendar algún otro streamer para que las demás personas disfruten de su contendido en esta Navidad, te aconsejamos que nos dejes un comentario con el nombre del streamer en cuestión.