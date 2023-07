Spotify quiere competir con YouTube: planea añadir videos de música

Spotify ha ido añadiendo funciones curiosas y también útiles a su aplicación a lo largo del 2023. Desde el juego de Snake, descubierto recientemente, hasta poder crear playlist con pocas palabras para ahorrarte el trabajo. Ahora parecen ir a lo grande con una función que podría mejorar su posición respecto a otras plataformas: el permitir que se añadan vídeos de música completos a su biblioteca.

Por el momento se trata de un rumor, aunque viene de fuentes familiares con la compañía de Spotify. Según los reportes que llegaron a Bloomberg, Spotify se encuentra en la búsqueda de compañías especializadas en vídeos para formar una alianza. Con esto, entraría en la competencia de plataformas famosas como YouTube y TikTok, así como también abriría sus puertas a otro nicho de usuarios, consumidores de este tipo de contenido multimedia.

La función de vídeos de música completos en Spotify podría salir en un futuro: todavía el plan está en pañales

Para nadie es un secreto que una de las formas de consumo más populares en ciertas aplicaciones son los vídeos. No por nada han elevado a YouTube y a TikTok a los puestos que ocupan ahora entre las apps en general. Spotify sabe muy bien esto, y, aunque cuenta con una cantidad numerosa de usuarios y descargas, desea ampliar sus funciones para traer mayores ganancias a la empresa.

Además, será un añadido que a muchos usuarios les gustará. Aunque la adición de los pódcasts a Spotify ha sido popular, y su inmensa biblioteca de música es la más popular del momento, no es suficiente. Los vídeos podrían marcar una diferencia que les beneficie.

Cabe destacar que no es la primera vez que Spotify incursiona en los vídeos. De hecho, la aplicación ha incluido la capacidad de añadir videoclips de 30 segundos, para ayudar a los artistas a promocionar mejor sus álbumes o singles. No obstante, no es lo mismo a ver vídeos de música completos que puedan mantener al usuario por más tiempo dentro de la aplicación.

La forma más segura de confirmar que Spotify dará el siguiente paso, es cuando comiencen a probar la función en la aplicación, incluso antes de publicar oficialmente cualquier cosa. Es algo muy común en esta app, y con ello, se pueden saber los adelantos de lo que vendrá más adelante.

¿Te gustaría ver vídeos de música completos en Spotify?

Fuente | Phonearena