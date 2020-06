DJay Pro es una aplicación genial que te permite mezclar música como un DJ profesional desde Windows, Mac, Android o iOS, utilizando el repertorio musical de varios servicios de streaming. Sin embargo, a partir del 1 de julio no será compatible con Spotify. Debido a ello, Spotify deja a Tidal como la mejor alternativa para aquellos que quieran pinchar música en DJay.

Desde que Tidal llegó al mercado, se ha convertido en uno de los rivales más fuertes de Spotify. Y cuando Spotify deje de ser compatible con DJay Pro, Tidal podría conseguir una ventaja. Sin duda alguna, esto calienta un poco la competencia entre Spotify y Tidal.

DJay Pro le dice adiós a Spotify

Ahora DJay Pro tendrá que ser usado con música local, Tidal, Soundcloud, Beatport o Beatsource. Hasta el momento DJay era la única app de terceros con la que se podía mezclar música de Spotify, pero dejará de serlo dentro de pocos días.

Al parecer, este cambio se debe a que Spotify quiere que se use su app para pinchar música y los usuarios no acudan a aplicaciones de terceros. En pocas palabras, Spotify no quiere que otras herramientas hagan mezclas con su música (evitando de esta forma que se grabe música de forma ilegal y cosas del estilo).

Sin duda alguna, esto será un balde de agua fría para los dj caseros y para esas personas que utilizan DJay cuando quieren animar sus fiestas con música de Spotify. ¿Por qué? Porque esta aplicación otorga una forma muy cómoda de pinchar la música, ya que puedes contar con una mesa profesional para hacer de DJ sin la necesidad de tener una gran biblioteca de música en tu PC.

¿Qué hacer cuando DJay no sea compatible con Spotify?

Si quieres seguir usando DJay con una buena biblioteca, lo mejor que puedes hacer es pasarte a Tidal o usar la app de Spotify para pinchar música, aunque esta tenga sus limitaciones.

Por otro lado, te invitamos a ver estas 3 aplicaciones para convertirte en DJ con tu Android. Todas las herramientas cuentan con lo necesario para que puedas mezclar música en tu móvil como todo un verdadero DJ. Eso sí, recuerda que la práctica hace al maestro y que convertirse en un buen DJ nunca ha sido una tarea sencilla.