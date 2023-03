The Last of Us es la obsesión más nueva del mundo del streaming, se trata de una adaptación del videojuego con el mismo nombre. La trama describe las vivencias de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de seres humanos en criaturas caníbales.

Esta fascinante producción se ha ganado los corazones de los espectadores. Sin embargo, si eres de aquellos que no les gusta esperar. Te recomendamos otras series parecidas a The Last of Us para que te des un atracón, como Chernobyl, Z Nation, The Walkind Dead, The Leftovers y muchas más.

Series parecidas a The Last of Us que no te puedes perder

Aquí tienes 8 series como The Last of Us que te mantendrán en un absoluto suspenso, mientras llega la nueva temporada.

Chernobyl (HBO Max)

Es una miniserie de solo 5 episodios, del mismo director de The Last of Us. Cuenta la historia de una de las peores catástrofes provocadas por el hombre en la historia: la explosión masiva en la planta de energía nuclear de Chernobyl, que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, llegando a zonas como Escandinavia y Europa occidental.

Esta apasionante y poderosa miniserie, sigue la tragedia desde el momento de la explosión a primera hora de la mañana, hasta el caos y la pérdida de vidas en los días, semanas y meses siguientes. También habla sobre los sacrificios que se hicieron para salvar al continente de este desastre sin precedentes. El elenco incluye a Emily Watson, Jared Harris y Stellan Skarsgard.

Z Nation (Netflix)

Al igual que The Last of Us, la serie Z Nation lleva a los espectadores a un peligroso viaje por los Estados Unidos, durante una pandemia de apocalipsis zombi en curso. La serie relata como un grupo de sobrevivientes intentan abrirse camino a través de este país infestado de zombis. El protagonista, Murphy, es la única persona conocida que sobrevivió a la infección, por lo que este grupo intenta transportarlo al último laboratorio viral en funcionamiento, con la esperanza de crear una vacuna.

El camino hacia el laboratorio está lleno de obstáculos, con hordas de zombis que salen por todos lados, grupos rivales de supervivientes que quieren impedir su avance y hasta un científico loco. Es una serie llena de suspenso y terror, que te mantendrá pegado al sillón.

The Walking Dead (Netflix)

The Walking Dead es una serie dramática original de AMC, que se convirtió en un fenómeno mundial y uno de los dramas más visto de la televisión. Esta cuenta la historia de los años que siguen después de un apocalipsis zombi. La trama sigue a un grupo de sobrevivientes, liderado por el ex oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), que viaja en busca de un hogar seguro y protegido.

La serie The Walking Dead se centra en toda una comunidad de sobrevivientes y comparte el enfoque de The Last of Us sobre cómo cambia la moralidad en un mundo postapocalíptico. Si estás ansioso por ver una saga completa de apocalipsis zombi, ahora es un buen momento para comenzar a ver las 11 temporadas de The Walking Dead.

The Leftovers (HBO Max)

Esta apasionante serie dramática se enfoca en una ciudad suburbana que sufre un evento global denominado «Marcha Repentina», durante el cual algunos humanos fueron llevados inexplicablemente y otros dejados atrás. Quedan así abandonados en la Tierra, los denominados «Leftovers», quienes luchan por comprender y sobrellevar la situación.

The Leftovers muestra cómo la gente común reacciona ante eventos inexplicables que pueden unir o dividir familias y comunidades, revelando cómo la tensión de una calamidad sin precedentes puede convertir la fe de las personas en cinismo, paranoia, locura o fanatismo de culto. No te pierdas de esta serie creada por Damon Lindelof, ganador del premio Emmy por Lost.

The Witcher (Netflix)

The Witcher es un drama de fantasía creado por Lauren Schmidt Hissrich para Netflix. Se basa en la serie de libros y videojuegos del mismo nombre. The Witcher sigue la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que los monstruos y las bestias.

Mientras Geralt viaja, el destino lo une con una poderosa hechicera y una joven princesa que tiene un don especial. Los tres deben aprender a navegar de forma independiente en un continente cada vez más volátil. Esta serie está llena de acción, aventura e intriga política.

La lluvia (Netflix)

¡El mundo tal como lo conocemos ha terminado! La lluvia es una serie que comienza su trama seis años después de que un virus brutal acabara con casi todos los humanos en Escandinavia. Aquí, dos hermanos se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes que se proponen descubrir si un nuevo mundo ha comenzado en otro lugar. El grupo tiene la esperanza de que el padre de los hermanos se encuentre en algún lugar con respuestas.

Liberados de las reglas de la sociedad civilizada, cada uno de los jóvenes miembros del grupo tiene la libertad de hacer lo que quieran. Sin embargo, en este mundo postapocalíptico sigue existiendo el amor, los celos y todos los problemas que pensaron que habían dejado atrás. ¡Esta serie te va a atrapar desde el primer episodio!

Los 100 (Netflix)

Se trata de una serie ambientada 97 años después de que una devastadora guerra nuclear acabara con casi toda la vida en la Tierra. Los únicos sobrevivientes conocidos son los residentes de doce estaciones espaciales que estaban en órbita antes de la guerra. Todas las estaciones se unieron para formar una única estación masiva llamada «El Arca», donde viven alrededor de 2400 personas.

Cuando los sistemas de soporte vital del Arca tienen un fallo, se ven obligados a enviar cien prisioneros juveniles a la superficie de la tierra para determinar si es habitable nuevamente. Al llegar, los adolescentes descubren que no toda la humanidad fue aniquilada, aún existen personas en la Tierra que sobrevivieron. Los 100 es una serie sumamente original, con buenos efectos, que te mantendrá al borde de tu asiento.

Estamos muertos (Netflix)

Estamos muertos es un K-drama de suspenso, acción y mucho gore, que se ha convertido rápidamente en un gran éxito. La serie se centra principalmente en un grupo de estudiantes atrapados en una escuela invadida por una horda de zombis, quienes deben luchar para salir o evitar convertirse en uno de los infectados rabiosos.

La serie comienza en un día escolar normal para los estudiantes de una escuela secundaria coreana, pero todo cambia cuando un estudiante regresa del laboratorio de ciencias infectado por un virus desconocido. A medida que la infección se propaga fuera de la escuela y por toda la península, los militares interrogan al profesor de ciencias que empezó todo, mientras sus alumnos intentan sobrevivir.

Sin duda, estás 8 producciones postapocalípticas parecidas a The Last of Us, te dejarán pegado a la pantalla. ¡No te las pierdas!