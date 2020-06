6 series de éxito que Netflix podría cancelar pronto

En esta nueva normalidad que estamos viviendo, Netflix se ha vuelto el entretenimiento preferido de muchos. Mes a mes, el servicio de streaming se ha preocupado por ir actualizando su catálogo, pero lo cierto es que la pandemia ha obligado a suspender algunas de sus producciones. Y aunque no queremos que te desanimes, hoy te diremos 6 series exitosas que Netflix podría dejar de producir.

6 series de Netflix que podrían no tener más temporadas

Estamos a mitad de 2020 y es un buen momento para hacer algunas predicciones sobre series populares que Netflix podría no actualizar, o poner en pausa, debido a la situación actual. Continúa leyendo y mantente informado por si una de tus series favoritas se encuentra en la lista.

The Last Kingdom

Cuando una serie logra enganchar a la audiencia rápidamente, el éxito ya está ganado. Así ocurrió con The Last Kingdom. Por esta razón, luego del estreno de la cuarta temporada a finales de abril, los fanáticos quieren saber si habrá una quinta entrega.

La serie narra un estilo de ficción histórica, donde hay encuentros cercanos y escenas de batallas difíciles de grabar, las cuales llevan mucho tiempo y necesitan de mucho equipo para ejecutar la excelente puesta en escena. Todo esto resulta complicado, ya que se debe respetar el distanciamiento social, lo que podría causar un retraso en un posible estreno de la próxima temporada.

Ozark

En marzo debutó la tercera temporada de Ozark, justo cuando el coronavirus empezó a propagarse con más rapidez por Europa y América. Aunque se vivía un momento muy tenso, los seguidores de la serie quedaron atrapados con la trama, en la que los dueños de un casino lavan dinero para narcotraficantes mexicanos.

Desde entonces, los fanáticos esperan que Netflix confirme una cuarta entrega, aunque resulta muy extraño que, siendo Ozark tan popular, la plataforma de streaming todavía no haya anunciado la renovación de esta serie.

El método de Kominsky

¿Desaparecerá El método de Kominsky de Netflix, aún teniendo un Globo de Oro a la mejor comedia? La verdad es que sorprende que la serie no haya sido renovada, luego de recibir el premio y del éxito que tuvo su segunda temporada en 2019.

La mezcla de emociones que transmiten dos de los personajes principales, Michael Douglas y Alan Arkin, la convierten en una serie tremendamente emotiva. Sin embargo, hay que reconocer que los actores son parte de la población más vulnerable ante el coronavirus debido a su edad, y una posible filmación de la nueva temporada los podría poner en riesgo.

Esta mierda me supera

Esta serie debutó en febrero con su primera temporada. Relata la vida de una adolescente que lidia con las complejidades de su familia, la secundaria y la adolescencia, mientras le da un toque sobrenatural.

Sin duda, fue una estreno bastante acertado por los críticos y tiene entusiasmada a la audiencia. Solo queda de parte del líder del streaming evaluar una posible filmación de la segunda temporada, considerando que el Covid-19 ha paralizado al mundo de alguna manera.

Muertos para mí

Se trata de una comedia de humor negro en la que dos mujeres se hacen amigas cuando asisten a terapia, tras la muerte de sus respectivos esposos.

La serie estrenó su segunda temporada a principios de mayo y, aunque parezca pronto hacer una predicción, llama mucho la atención que Netflix aún no haya mencionado una nueva entrega. Recordemos que la producción debutó por primera vez en mayo de 2019 y, al mes siguiente, se conoció la renovación de la segunda temporada.

Una de sus protagonistas, Christina Applegate, fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de comedia en la primera temporada. Esto nos hace pensar que Dead to Me, podría renovar temporada pero no lo parece a corto plazo…

MINDHUNTER

Con solo dos temporadas, Mindhunter logró tener el 95 % de aceptación. Sin embargo, aunque no está oficialmente cancelada, parece que no habrá más entregas, ya que sus actores principales se han sumado a otros proyectos.

En todo caso, es posible que los protagonistas tengan la intención de filmar una tercera temporada, pero hay que considerar que no será pronto. El destino de esta serie está en el aire, pero no se ha confirmado ni su cancelación ni su renovación.

Si estás a la expectativa y quieres ver más cosas en Netflix para no desaprovechar tu suscripción, aquí te dejamos una recomendación de buenas series con muchas temporadas. Y si crees no tener tanto tiempo, también puedes echarle un ojo a los estrenos de películas este mes. Sin duda alguna, los disfrutarás.