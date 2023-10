Si bien Google nos sorprendió al anunciar que actualizará sus Pixel 8 durante 7 años, hay otra marca en Android que hace un trabajo impecable. Desde hace un par de años, Samsung está ofreciendo actualizaciones de sistema y seguridad a sus dispositivos con una velocidad alucinante. Además, no abandonan fácilmente a sus móviles y tablets, haciendo que su soporte sea de los mejores del planeta.

Prueba de ello es que el Galaxy A54 ya está recibiendo el parche de seguridad de octubre de 2023, cuando el mes apenas comienza. ¿Lo sorprendente? Hasta ahora, solo los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 tenían este parche y Samsung acaba de lanzarlo para su gama media estrella. ¿Qué novedades ofrece? Vamos a eso.

El parche de seguridad de octubre de 2023 corrige 36 vulnerabilidades, así puedes instalarlo en tu Galaxy A54

De imprevisto y sin siquiera esperar por los Galaxy S23, Samsung liberó el parche de seguridad de octubre de 2023 para el Galaxy A54. De momento solo está disponible para la versión de Verizon que se vende en Estados Unidos, pero debe estar a la vuelta de la esquina para la versión global. El firmware liberado es el A546VSQS5AQI1 y aunque Verizon no detalló los cambios, Samsung sí que publicó algo de información al respecto.

Concretamente, el parche corrige 12 vulnerabilidades en One UI y apps de sistema de Samsung. De ellas, la más grave permitía a los atacantes conectarse a redes WiFi sin permiso y ejecutar código malicioso de forma remota en tu dispositivo. Esto es realmente peligroso, aunque Samsung detalla que el paso inicial requería acceso físico a tu móvil y ya luego podía seguirse delante desde otro lugar. El parche elimina el principal vector de ataque, así que ahora no tendrás de qué preocuparte por esta vulnerabilidad.

Junto a esto, la actualización arregla 24 vulnerabilidades en Android. Samsung no detalló nada al respecto de estos problemas, pero son agujeros de seguridad que corrige Google y todos los fabricantes deberían distribuir los parches a través de una actualización.

Ahora, si te preguntas si existe alguna nueva funcionalidad o algún cambio en la interfaz de usuario, debemos decirte que no. Los parches de seguridad no se encargan de eso, solamente solucionan vulnerabilidades, pero no por ello son menos importantes.

¿Cómo puedes actualizar tu móvil? Si tienes un Galaxy A54 de Verizon, solamente ve a Ajustes > Actualizaciones de software > Descargar e instalar. ¿Y si tienes un Galaxy A54 global o de otra compañía? Espera algunos días adicionales para recibir el parche, que ya debe estar de camino.