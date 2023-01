La única marca de dongles HDMI que logra competir contra los de Amazon y Google acaba de anunciar que lanzará sus propias Smart TV este año. Así es, en un comunicado de prensa, Roku acaba de anunciar que este año llegarán al mercado sus primeras teles inteligentes y barras de sonido inalámbricas. ¿Lo mejor de todo? Pues que parece que llegarán con precios bastante accesibles.

Roku lanzará sus primeras Smart TV: 11 modelos desde 110 €

Hasta ahora, solo era posible encontrar la tecnología de Roku integrada en teles de los fabricantes TCL, Hisense y LG. Pero en este 2023 será posible hallar la popular interfaz de la marca en Smart TV diseñadas por la propia Roku.

Según el fabricante, lo primero que se lanzará a mediados de marzo de este año serán las Roku Select TV, un modelo que estará disponible en tamaños de entre 24 y 55 pulgadas desde 119 $, unos 110 € al cambio. En dicha primavera también llegará la Roku Plus en dos tamaños (65 y 75 pulgadas) por un precio que superan los 999 $, unos 940 € al cambio. En total, serán 11 Smart TV y una barra de sonido inalámbrica.

Ahora bien, lamentablemente Roku no ha dado más información respecto a las características y especificaciones de sus teles inteligentes. Esto significa que, por el momento, no sabemos cuáles serán las resoluciones ni el tipo de pantalla que usarán estas Smart TV. El único detalle adicional que ha dado la marca es que el Roku Select TV traerá el mando Roku Voice Remote. Por su parte, el Roku Plus llegará con el mando Voice Remote Pro.

Estaremos atentos por si surge nueva información sobre las primeras teles de Roku. Y tú… ¿Crees que la marca logrará competir contra LG, Xiaomi, Samsung y el resto de fabricantes que están apostando fuerte por el mercado de las Smart TV?

Enlace | Review Geek