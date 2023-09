No es la primera vez que en esta web hablamos del Lefant M210, un robot aspirador que nos encanta porque es muy fácil de usar y aparte es barato. Su precio oficial es de 200 € y aquí te hemos traído ofertas que lo dejan a 100 € o incluso un poco menos. Si aun así no lo has comprado, no te preocupes, tenemos una buena noticia.

El Lefant M210 ha vuelto caer de precio en Amazon temporalmente y esta vez la caída ha sido histórica. Y es que ha alcanzado un nuevo mínimo histórico de 89,55 €, lo cual nos parece ridículo para un robot de sus características. Solo tienes que aplicar el cupón de 16 € de descuento de la tienda y el código 0830M210 al tramitar el pedido. Aprovecha esta oferta con el siguiente botón:

Esta promoción finalizará el 1 de septiembre a las 23:59 CEST, así que date prisa para no perderte la oportunidad de comprar un robot aspirador de calidad a un precio ridículo.

¿Cómo es el robot aspirador Lefant M210?

El Lefant M210 es un robot aspirador compacto, ideal para hogares con muebles bajos. Mide 28 centímetros de largo y ancho con una altura de 7,6 centímetros, por lo que puede moverse fácilmente por debajo de camas, sofás y otros obstáculos. Está fabricado con materiales de alta calidad que lo hacen duradero y resistente.

La parte superior está hecha de acero inoxidable, mientras que la parte inferior está hecha de plástico y cubiertas de silicona para proteger el suelo. Cuenta con un sistema de aspiración sin rodillos que es más eficiente y duradero que los sistemas tradicionales. Su potencia de succión de 2000 Pa permite eliminar todo tipo de suciedad, incluyendo pelos de mascotas, arena y polvo.

El Lefant M210 ofrece una variedad de modos de limpieza para adaptarse a tus necesidades. Puedes optar por el modo de planificación para que el robot limpie tu casa de forma automática, el modo programado para que limpie a una hora determinada, el modo aleatorio para que limpie de forma aleatoria o el modo punto para limpiar una zona específica.

Es compatible con el control de voz por Google Assistant y Alexa, por lo que podrás controlar el robot con tu voz sin necesidad de utilizar la aplicación. Aparte, tiene una batería de 1800 mAh del Lefant M210 tiene una autonomía de hasta 100 minutos. Cuando la batería se agota, el robot vuelve automáticamente a su base de carga para recargarse.

El Lefant M210 también cuenta con un sistema de anticaídas y anticolisión conformado por 13 sensores. Esto ayuda a proteger al robot de caídas y colisiones accidentales.

Llévate el robot aspirador M210 por solo 89,55 €

En conclusión, el Lefant M210 es un robot aspirador compacto, potente y versátil que ofrece una gran relación calidad-precio. Es una excelente opción para hogares con mascotas y para personas que buscan un robot aspirador que les facilite las tareas domésticas.

No olvides que hasta el 1 de septiembre puedes comprarlo por apenas 89,55 € con el cupón 0830M210 y este botón: