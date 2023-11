Google TV es una excelente plataforma de transmisión, pero muchos han señalado una crítica sobre cómo la pantalla de inicio minimiza los iconos de las aplicaciones, haciéndolos más pequeños que otros elementos. Sin embargo, esto pronto va a cambiar porque Google ha confirmado un cambio que hará que los iconos sean aún más pequeños y adoptará un diseño circular.

En una reciente publicación de blog en el portal Medium dirigida a desarrolladores, Google anunció que actualmente están trabajando en un rediseño de la pantalla de inicio de Google TV. Este rediseño llevará iconos circulares a todas las aplicaciones, según lo destacado en el informe. Lo mejor de todo es que esta actualización es segura y se implementará para todos los usuarios.

El nuevo rediseño de Google TV traerá iconos circulares a tu tele

¿Por qué se hará este cambio? Google explica que optar por iconos circulares más pequeños en la pestaña “Para ti” de Google TV hará que sea más fácil para los usuarios personalizar sus favoritos en la pantalla de inicio, ya que habrá más espacio para agregar más aplicaciones. Actualmente, Google TV solo puede mostrar hasta 12 aplicaciones antes de dirigir a los usuarios a un menú adicional de “Ver todo”.

Google destaca que este ajuste requerirá que los desarrolladores hagan modificaciones en sus aplicaciones para lograr una sensación de coherencia dentro de la plataforma. Este es el principal motivo del anuncio del rediseño de la pantalla de inicio de Google TV. A partir de ahora, todos los desarrolladores deberán enviar iconos cuadrados de sus aplicaciones, que se adapten a este nuevo formato circular.

Aunque reducir aún más el tamaño de los iconos en la pantalla de inicio podría parecer un cambio en la dirección equivocada, en realidad es algo positivo, ya que permitirá a los usuarios visualizar más aplicaciones de un vistazo. Además, las aplicaciones de Google TV seguirán mostrando sus carteles de mayor tamaño en otras partes de la interfaz de usuario, como en la pestaña “Aplicaciones”.

El rediseño de Google TV traerá beneficios estéticos y llegará a principios de 2024

Esta elección de diseño de Google TV con iconos circulares es significativa por varias razones:

Diferenciación de la competencia . Este rediseño diferenciaría a Google TV de las plataformas de la competencia, como Roku, Apple TV y Fire TV de Amazon, que usan iconos rectangulares.

. Este rediseño diferenciaría a Google TV de las plataformas de la competencia, como Roku, Apple TV y Fire TV de Amazon, que usan iconos rectangulares. Atractivo visual . Los iconos circulares pueden ser más atractivos visualmente que los rectangulares, creando una sensación de mayor fluidez y armonía en la pantalla.

. Los iconos circulares pueden ser más atractivos visualmente que los rectangulares, creando una sensación de mayor fluidez y armonía en la pantalla. Facilidad de uso. Los nuevos iconos pueden ser más fáciles de ver y reconocer, especialmente en pantallas grandes.

Además de los beneficios estéticos mencionados anteriormente, el rediseño de Google TV podría tener otros beneficios prácticos. Por ejemplo, los iconos circulares podrían ayudar a ahorrar espacio en pantalla.

No está claro exactamente cuándo debutará este rediseño, pero la fecha de “principios de 2024” implica que podría ser en algún momento durante los próximos tres o cuatro meses. Esta solución no solo llegará a un puñado de aplicaciones, sino que estará disponible en más de 10.000 aplicaciones actualmente disponibles en el sistema operativo Android TV.

Google TV corregirá los problemas de los iconos de aplicaciones

Además del reciente problema del punto verde en la pantalla, Google TV también ha reconocido que el diseño actual de sus iconos no es el adecuado. En la plataforma, los iconos de las aplicaciones parecen cuadrados, pero según Google, técnicamente no lo son debido a que su relación de aspecto no es 1:1. Este es el primer problema que requiere ajustes para mejorar la estética de la interfaz de usuario.

El siguiente inconveniente está relacionado con los iconos de las aplicaciones que rebasan el espacio seguro establecido por las pautas. Además, los distintos tamaños de iconos de aplicaciones en xhdpi, según Google, no cumplen con un mínimo de 160×160 píxeles. Por último, Google indica que la forma del icono de la aplicación no se ajusta a las especificaciones actuales.

El cambio a iconos circulares resolverá todos los problemas que Google ha identificado con respecto a los actuales. Estos serán más estéticos, fáciles de identificar y consistentes con las pautas de diseño de Google.

¿Te entusiasma la idea de que el próximo rediseño de Google TV traiga iconos circulares a tu pantalla? ¿O prefieres el diseño actual? Cuéntanos tu opinión sobre este cambio que llega a tu televisor.