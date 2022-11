El Realme 10 Pro+ se presentó hace tan solo unos días en China con el nuevo procesador de gama media alta Dimensity 1080 de MediaTek. Sin embargo, parece que la versión global de este móvil será diferente. De acuerdo al youtuber Lim Reviews, quien tuvo la oportunidad de analizar el Realme 10 Pro+ antes de su salida al mercado este 8 de diciembre, la variante que se venderá en Malasia llevará el chip Dimensity 920 de la generación pasada y no el nuevo Dimensity 1080 como se anunció en China.

No olvidemos que el Realme 9 Pro+ monta este mismo procesador Dimensity 920, así que, de ser cierta esta información, no valdría la pena comprar el último gama media de Realme para el mercado global, salvo que no te interesa mucho la potencia y quieras una pantalla de 120 Hz y una cámara de 108 MP. Aun así, es decepcionante ver este tipo de cambios entre las variantes globales y chinas de los móviles.

¿Qué pierde el Realme 10 Pro+ global al no tener el Dimensity 1080?

Realmente, no existe una diferencia notable en potencia entre el Dimensity 1080 y el Dimensity 920. Sin embargo, el nuevo procesador incluye una versión mejorada de su optimización para juegos (HyperEngine 3.0) y un ISP mejorado con cero retardo de obturación. Eso sí, de acuerdo a AnTuTu 9, la diferencia entre ambos chips es de solo un 1 % a favor del Dimensity 1080. Suponemos que solo en escenarios y usos muy específicos el nuevo procesador logra demostrar su superioridad frente al antiguo.

De cualquier manera, es importante aclarar que la versión del Realme 10 Pro+ con Dimensity 920 parece que solo llegará a algunos mercados del sudeste asiático, pues la compañía ya ha confirmado el Dimensity 1080 para el mercado indio. De momento, no han confirmado qué versión veremos de este lado del mundo, pero esperemos que a Europa y América llegue la misma que para India.

Considerando que las principales novedades del Realme 10 Pro+ están en su pantalla, pues usa un nuevo panel AMOLED curvado con tasa de refresco de 120 Hz, y en su cámara triple de 108 MP, quizás este cambio de procesador no resulte tan importante después de todo. Coméntanos… ¿qué opinas al respecto?