Esto es lo que piensa Mark Zuckerberg de las Apple Vision Pro

Era muy evidente que Mark Zuckerberg sabía el impacto que iba a tener el anuncio de las primeras gafas de VR de Apple. De hecho, el CEO de Meta (antigua Facebook) intentó desviar la atención unos días antes de la presentación oficial de las Apple Vision Pro con el lanzamiento de las Meta Quest 3, pero no lo logró.

Las gafas Apple Vision Pro son la sensación del momento y todos en Internet están hablando de ellas, incluyendo el propio Zuckerberg. ¿Qué ha dicho el magnate estadounidense del producto de Apple? Pues a continuación te lo contamos al detalle.

Mark Zuckerberg critica el precio de las Apple Vision Pro, las decisiones de diseño y su enfoque sedentario

El medio The Verge tuvo acceso exclusivo a la reunión que llevó a cabo Mark Zuckerberg con los empleados de Meta luego de la presentación oficial de las Apple Vision Pro. En la junta, el CEO se mostró bastante confiado, ya que aseguro que Apple no mostró ninguna innovación que solucione mágicamente las restricciones ya conocidas de los dispositivos de VR actuales y que ellos no hayan enfrentado antes con las Quest.

Además, señaló que, aunque los de Apple optaron por una pantalla con mayor resolución y una gran tecnología (sensores y procesador de gama alta) para alimentar a las gafas, esto claramente representó un compromiso de diseño importante. Las Apple Vision Pro son hasta siete veces más caras que las recién presentadas Meta Quest 3 y para funcionar requieren de una batería externa o estar conectadas directamente a la corriente.

Finalmente, Zuckerberg concluyó que el anuncio de las gafas de Apple sirvió para marcar la diferencia de la visión que tienen en Meta sobre el futuro de la informática. El CEO de Facebook resaltó que durante la presentación de las Apple Vision Pro, los de Cupertino solo mostraron personas sentadas solas en el sofá usando las gafas. Para Mark, el futuro de la informática debe ser diferente. La visión de Meta que promueve Zuckerberg es que las realidades virtuales sean fundamentalmente sociales, asequibles para todos y que promuevan el estar activo y hacer cosas.

Y tú… ¿Qué opinas de las declaraciones de Mark Zuckerberg sobre las gafas de Apple?