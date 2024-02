Desde que Netflix decidió bloquear la posibilidad de compartir cuentas y aumentar el precio de su suscripción, el resto de servicios de streaming han seguido su camino. Esto incluye a Amazon Prime Video, que luego de comenzar a mostrar anuncios, ha empezado a eliminar funciones a los usuarios del plan básico con anuncios.

Así lo ha hecho saber el medio alemán 4KFilme, el cual reveló que las funciones de Dolby Atmos y Dolby Vision están siendo deshabilitadas para aquellas cuentas que no pagan un extra por quitar los anuncios. Es un movimiento polémico que dejará con peor calidad de imagen y sonido a los usuarios que hacían uso de estas tecnologías y no tenían problemas con los anuncios.

No más Dolby Vision ni Dolby Atmos para ti si no pagas un extra en Prime Video

Por si no lo sabes, Dolby Atmos y Dolby Vision son dos tecnologías que trabajan juntas para ofrecerte una experiencia audiovisual más inmersiva en películas y series. Eso sí, no todos los contenidos de Prime Video son compatibles con estas tecnologías.

Sea como sea, Amazon ahora está haciendo que estás funciones sean exclusivas de los usuarios que pagan un extra por Prime Video, dejando a los usuarios que utilizan el plan básico con publicidad sin una alternativa a HDR10 y Dolby Digital 5.1 (las únicas tecnologías a las que tendrán acceso a partir de ahora).

Esto no nos sorprende porque Netflix inicialmente también lanzó un plan básico con anuncios limitado en calidad audiovisual. La buena noticia es que, más tarde, recapacitaron y aumentaron la calidad de vídeo en el plan con anuncios. Por tanto, no nos extrañaría que Prime Video se arrepienta de este movimiento en unos meses y vuelva a dejar todo como estaba antes.

No obstante, es importante aclarar que, ahora mismo, el plan con anuncios de Prime Video no ha llegado a todos los países, así como tampoco la medida de quitar Dolby Atmos y Dolby Vision. Es posible que Amazon simplemente esté haciendo pruebas y al final no cambien nada.

De cualquier forma, está claro que la intención de Amazon es hacer que todos los usuarios paguen un poco más por la suscripción a Prime Video. Queda por verse si esta estrategia de limitar a los usuarios acaba funcionando… ¿Y a ti qué te parece este movimiento de Amazon?