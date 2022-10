PayPal puede quitarte dinero si dices algo con lo que no están de acuerdo

Una nueva actualización de las políticas de uso de PayPal está llegando y esta vez es más polémica que nunca. Este próximo 3 de noviembre entrará en vigencia una expansión de la lista de actividades que están prohibidas (y ahora además penalizadas) por la plataforma.

Y, aunque muchas de las acciones mencionadas son evidentemente inapropiadas e ilegales, hay una en particular que ha generado mucha controversia. ¿Cuál? Pues «el envío o publicación de mensajes, contenido o materiales que cumplan con ciertos criterios».

Básicamente, la empresa de servicios financieros se plantea multar a los usuarios que consideren que han incurrido en la difusión de contenido discriminatorio o que incitan el odio. Incluso, se tomarán en derecho de debitar hasta 2500 euros de sus cuentas. A continuación, te contamos todos los detalles de esta noticia.

En su reciente aviso de actualización de políticas de uso, PayPal se otorga la potestad de multar con hasta 2500 euros a los usuarios que, según ellos, cometan actividades ilegales. Esta medida fue rápidamente criticada por antiguos miembros de la empresa de servicios de financieros. David Marcus, expresidente de PayPal, y Elon Musk, expusieron su desacuerdo con esta medida en Twitter:

Además del cuestionable derecho que quieren adjudicarse para disponer libremente del dinero de sus usuarios, también han sido acusados de censura por esta nueva política. Los expertos aseguran que al multar a usuarios por estar en desacuerdo con lo que dicen, PayPal puede incurrir en discriminación empresarial y atentar contra la libertad de expresión. Esto debido a que la empresa decidirá arbitrariamente qué contenido pueden considerar inapropiado o erróneo.

Afortunadamente, PayPal solo tardó 24 horas en reconocer el error de su nueva actualización de políticas de uso. Un portavoz de PayPal acaba de declarar que «recientemente se envió por error un aviso de políticas de uso que incluía información incorrecta» Además, señala que «PayPal no está multando a las personas por información errónea y este lenguaje nunca tuvo la intención de insertarse en nuestra política».

BREAKING: PAYPAL SPOKESPERSON: “An AUP notice recently went out in error that included incorrect information. PayPal is not fining people for misinformation and this language was never intended to be inserted in our policy… We’re sorry for the confusion this has caused”

