Con el precio del combustible en constante aumento, hay que pensar en medios de transporte alternativos. Para recorridos cortos en la ciudad, un patinete eléctrico es ideal porque no consume nada de gasolina, no requiere que pedalees y te permite saltarte los atascos del tráfico. ¿Aún no tienes uno? Entonces estás de suerte. En esta ocasión, te traemos una de las mejoras ofertas del año en lo que respecta a patinetes eléctricos.

Ahora mismo en la tienda TOMTOP, el patinete NAVEE N65 (perteneciente a la cadena ecológica de Xiaomi) tiene un descuentazo de 159 euros usando un cupón que te daremos al final del artículo. Si te interesa esta oferta, sigue leyendo, pues enseguida te contaremos todas las características y detalles del patinete NAVEE N65.

NAVEE N65, un scooter con motor de 500 W y mucho poder

El NAVEE N65 es un patinete fabricado con una aleación de magnesio sólida y estable que puede soportar una carga de hasta 120 kg. Cuenta con un novedoso sistema de plegado doble que evita el montaje engorroso y permite llevarlo a cualquier lugar y guardarlo cómodamente sin ocupar mucho espacio.

Lo más destacado de este patinete es probablemente su motor sin escobillas de 500 W de alta calidad, que proporciona una velocidad variable desde 15 km/h hasta 25 km/h, y mucha potencia para la subida de colinas, superando pendientes de hasta un 25% de inclinación.

Puedes usarlo sobre asfalto, cemento y cualquier otra superficie lisa o semi-lisa gracias a sus ruedas de 10 pulgadas diseñadas para ofrecer un gran agarre a la carretera y una alta resistencia a los pinchazos. Te garantiza una experiencia de conducción suave. También te brinda una conducción segura con su sistema de frenos EABS delantero y su freno de disco trasero.

Tiene luces tanto en la parte frontal como trasera para que puedas conducirlo de noche sin problemas. Y por su autonomía no te preocupes. Está equipado con una batería de litio de alta capacidad (48V / 12,5 Ah) para recorrer hasta 65 kilómetros con una sola carga. Además, monta un chip BMS que mejora ampliamente la vida de la batería, la potencia, la vida útil y la seguridad.

Especificaciones del patinete NAVEE N65

Autonomía : 65 km

: 65 km Velocidad máxima : 25 km/h

: 25 km/h Máxima inclinación : 25 %

: 25 % Potencia nominal del motor : 500 W

: 500 W Neumáticos : 10″

: 10″ Frenado : freno EABS delantero + freno de disco trasero

: freno EABS delantero + freno de disco trasero Batería : 48 V / 12,5 Ah

: 48 V / 12,5 Ah Tiempo de carga : entre 7 y 8 horas

: entre 7 y 8 horas Resistencia al agua : IPX4

: IPX4 Carga máxima : 120 kg

: 120 kg Peso del patinete : 23,5 kg

: 23,5 kg Dimensiones del patinete : Desplegado: 119 x 51 x 122 cm Plegado: 121 x 20,5 x 46 cm

:

Consigue tu patinete NAVEE N65 al precio más bajo

El precio habitual del patinete NAVEE N65 es de 677,24 € en TOMTOP. Sin embargo, como parte de las ofertas de aniversario de la tienda, su precio ha caído a 549 €. Y si usas el cupón XBY4495 te queda en apenas 518 € pulsando este botón:

El envío es gratuito desde el almacén en Alemania de la tienda, así que no debes preocuparte por problemas en aduanas ni sobreprecios.