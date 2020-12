OnePlus se ha convertido en una de las marcas favoritas de la gente por sus móviles de gama alta brutales a precios más asequibles que los de la competencia. Sin embargo, recientemente la marca ha ampliado su catálogo con móviles de gama media (como el OnePlus Nord) y de gama baja (como el OnePlus N100) para los presupuestos más ajustados. Aun así, los fanáticos todavía quieren algo que OnePlus les prometió hace mucho tiempo: un smartwatch.

Y es que, en los inicios de la compañía, OnePlus nos sedujo con un reloj inteligente que fue cancelado antes de que viera luz. Además, el año pasado surgieron rumores que apuntaban a que OnePlus lanzaría un smartwatch, aunque solo se quedó en eso. Sin embargo, en esta ocasión ha sido el mismísimo CEO de OnePlus el que ha confirmado que en 2021 la marca lanzará su primer smartwatch. ¿Cómo será? Te lo contamos a continuación.

Pete Lau, el CEO de OnePlus, publicó un tuit donde confirma que el sueño de los fans de la marca se hará realidad muy pronto. Señaló que ya están trabajando en un reloj inteligente que será lanzado a principios de 2021. Lastimosamente, Pete nos ha dejado con ganas de más ya que no ha confirmado ninguna característica o detalle del primer smartwatch de OnePlus que llegará al mercado.

No obstante, el CEO de OnePlus en ocasiones anteriores se ha mostrado interesado en trabajar con Google para mejorar WearOS. Así que es muy probable que el smartwatch de OnePlus use WearOS, lo que significa que al menos tendrá compatibilidad total con Android e iOS, sensor de ritmo cardíaco, GPS, NFC, distintos modos de deporte, entre otras funciones básicas. Eso sí, tendrá una versión personalizada de WearOS, al estilo de Oxygen OS.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020