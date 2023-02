Los OnePlus Buds Pro 2 serán afinados por el mismísimo Hans Zimmer

Los OnePlus Buds Pro 2, que fueron anunciados los primeros días de este año, están por llegar al mercado global (7 de febrero) y OnePlus se había reservado un último detalle de estos nuevos TWS. Y es que los auriculares no solo serán compatibles con la función de audio espacial de Android 13, sino que también esconden una sorpresa importante en su ecualización.

Así es, la marca china acaba de confirmar que los nuevos OnePlus Buds Pro 2 están afinados por el mismísimo Hans Zimmer. ¿No sabes quién es? Pues se trata de uno de los compositores más importantes del cine conocido por estar detrás de la banda sonora de Interestelar, Piratas del Caribe, El rey león, Batman: El caballero de la noche y muchas pelis más.

Hans Zimmer, dos veces ganador del Oscar a mejor banda sonora, es el encargado de firmar el sonido de los nuevos OnePlus Buds Pro 2. Para ser más específicos, Zimmer se encarga de la ecualización y masterización del audio de estos auriculares. Dicho proceso consiste en equilibrar rangos de frecuencia y realizar los ajustes tonales necesarios para obtener un sonido de alta calidad.

We're excited to have renowned composer @HansZimmer working with us to bring an unforgettable sound experience to the #OnePlusBudsPro2.

— OnePlus (@oneplus) February 3, 2023