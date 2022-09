OnePlus ya está preparándose para el lanzamiento de su nueva serie de smartphones prémium, encabezada por el OnePlus 11 Pro. Uno de los móviles de esta serie, el OnePlus 11R, acaba de filtrarse en Internet revelando que será una versión renombrada del más reciente flagship de la marca. En concreto, el OnePlus 11R no será más que un OnePlus 10T con otro nombre y algunos detalles diferentes. Si bien no será del todo un clon, sí que parece que compartirá la gran mayoría de las características.

Todas las especificaciones del OnePlus 11R filtradas

Según la información revelada por el sitio web MySmartPrice, el OnePlus 11R llegará con las siguientes características al mercado:

Pantalla de 6,7″ con resolución Full HD+ (1080 x 2412), panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz.

(1080 x 2412), panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 .

. 8 o 16 GB de RAM .

. 128 o 256 GB de almacenamiento.

de almacenamiento. Cámara trasera triple de 50 MP (principal), 8 MP (gran angular) y 2 MP (macro).

(principal), 8 MP (gran angular) y 2 MP (macro). Cámara selfie de 16 MP .

. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 100 W.

La única diferencia que encontramos con el OnePlus 10T está en la batería. El 10T monta una de 4700 mAh, que soporta carga rápida de 150 W (como la del OnePlus 10R). Por lo demás, son idénticos. Ahora bien, no sabemos si llegará con el mismo diseño, ya que no se han filtrado imágenes del teléfono. Pero no nos extrañaría que también reciclen este apartado.

Cuándo se lanzará el OnePlus 11R al mercado

Aunque no llevará el Snapdragon 8 Gen 2, el lanzamiento del OnePlus 11R está pautado para después de la presentación de este chip. Específicamente, veremos lo nuevo de OnePlus en algún momento del último trimestre del año, más probablemente entre noviembre y diciembre, si los rumores son ciertos.

No obstante, hay que destacar que el OnePlus 10R se lanzó meses después del OnePlus 10 Pro, así que no creemos que el OnePlus 11R se lance este año ni siquiera si el OnePlus 11 Pro se lanza antes de diciembre. Además, todo apunta a que este móvil seguirá siendo exclusivo del mercado de India, por lo que es muy probable que no llegue a nuestras tierras. Aquí te mantendremos informado ante cualquier novedad.