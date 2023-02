Usualmente, con grandes actualizaciones del sistema operativo de Android, o del mismo One UI, suelen presentarse un par de fallos superficiales, eso es algo común. Sin embargo, Samsung siempre se encarga de reparar estos errores rápidamente con actualizaciones. En este caso, la nueva actualización de One UI 5.1 presenta un problema de integración entre el asistente de Google y WhatsApp.

Si eres alguien que suele pedirle ayuda al asistente de Google para enviar mensajes por WhatsApp de forma rápida y sencilla, quizás quieras evitar esta actualización del sistema operativo de Samsung. Probablemente, sea algo temporal, pero mientras se repara el problema será mejor que te quedes con la versión de One UI 5.0.

¿Cuál es exactamente el problema que presenta One UI 5.1?

De momento, las novedades de One UI 5.1 han sido bien recibidas, incluso ya podemos ver que esta actualización está llegando a los móviles Galaxy S y Z de los últimos tres años. Sin embargo, en cierto punto algunos usuarios se quejaron de que su batería se descargaba más rápido de lo usual, por suerte esto tiene solución, pero es una lástima que ahora se agregue este problema de la integración entre el asistente de Google y WhatsApp.

Básicamente, el fallo radica en que cuando se le pide al asistente de Google que envíe un mensaje de WhatsApp a cualquier contacto de la agenda, este no reconocerá los números de los contactos en WhatsApp haciendo imposible que envíes tu mensaje. Los móviles con One UI 5.0 o cualquier otro sistema operativo no presentan este problema, es decir, el problema es de la actualización.

O al menos eso es lo más probable, ya que no se ha evidenciado este mismo fallo en la integración del asistente de Google y WhatsApp en ningún otro tipo de móvil.

¿Cuándo se resolverá este problema de la actualización de One UI 5.1?

De momento, la empresa surcoreana no se ha pronunciado en cuanto a este fallo, sin embargo, se espera que pronto se resuelva el problema con una nueva actualización. Como mencionamos anteriormente, no es la primera vez que se presenta una situación como esta, así que solo es cuestión de tiempo para que se resuelva el problema de integración entre el asistente de Google y la aplicación de mensajería de Meta.

El mejor consejo que podemos darte por ahora es que le des un poco de tiempo para que resuelvan este problema y mientras tanto no actualices a One UI 5.1, si sientes que este fallo pueda ser un problema para ti. Por ahora, nos despedimos, esperamos que hayas disfrutado de nuestro artículo sobre como One UI 5.1 rompe la integración entre WhatsApp y Google Assistant.