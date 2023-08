La nueva función de Google para sus auriculares deberían copiarla todos

Hace ya más de un año, Google lanzó al mercado los Pixel Buds Pro, auriculares diseñados para competir contra los mismísimos AirPod Pro. La verdad es que estos dispositivos han sido bien recibidos en la comunidad tanto por su funcionamiento como por su excelente autonomía. Recientemente, se dio a conocer una actualización de la app de los auriculares, la versión 1.0.555017123, la cual trae consigo una alarma para que recuerdes limpiar tus Pixel Buds Pro.

Por supuesto que la limpieza es importante, sin embargo, si tus auriculares están teniendo otros problemas, como que el asistente de voz no funcione en los Pixel Buds Pro, no te preocupes, en ese enlace tenemos la solución para ti. Además de eso, tenemos un artículo en el cual te explicamos paso a paso cómo resetear tus Pixel Buds Pro de fábrica, lo cual puede llegar a ser muy útil en diferentes casos. Pero ahora sí, volvamos al tema principal, la nueva función de Google, que te recuerda limpiar tus Pixel Buds.

Tu móvil ahora se encargará de recordarte que debes limpiar tus Pixel Buds Pro

Gracias a una actualización de la app de Pixel Buds que está disponible actualmente en la Play Store, tu móvil será capaz de recordarte que tienes que limpiar tus Pixel Buds Pro regularmente. La app te enviará una notificación como cualquier otra que te dirá que ya es momento de limpiar de los auriculares. Igualmente, al entrar a la app podrás ver la misma notificación en la pantalla principal.

Si presionas cualquiera de estas dos notificaciones, se abrirá una guía para limpiar los Google Pixel Buds que explica claramente cómo realizar este proceso. Las instrucciones son bastante sencillas y te permitirán realizar un aseo completo que te asegura extender la vida útil de tus auriculares.

¿Por qué es necesario limpiar los Pixel Buds Pro?

Al igual que el resto de los auriculares de este tipo, una sección del dispositivo debe ingresar a tu canal auditivo para que la música llegue directamente a tus tímpanos. Esto te da bastante privacidad a ti y a tu música, pero es necesario que recuerdes que el canal auditivo secreta cerumen por naturaleza para proteger el canal auditivo.

Este cerumen tiende a adherirse al auricular con el paso del tiempo y en conjunto con el resto de la suciedad y polvo que estos puedan acumular de cualquier otro sitio pueden llegar a causar fallos importantes. Así que, si no has limpiado tus Pixel Buds Pro en un rato, o no lo has hecho nunca, considera este tu primer recordatorio.

Una mejor calidad de audio, una menor probabilidad de que tus auriculares dejen de cargar por mal contacto y por supuesto un menor riesgo de alguna infección de oído por una mala higiene. Todos estos son los beneficios que trae limpiar periódicamente tus Pixel Buds Pro y cualquier tipo de earbuds en general.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que este artículo sobre la nueva función de Google para sus auriculares que deberían copiarla todos, te haya parecido interesante y útil. Si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.