Nothing se ha convertido rápidamente en una de las marcas más relevantes del mundo Android. Puede que te gusten más o menos sus productos, pero nadie puede negar que la marca tiene identidad propia, hace productos de calidad y sabe llamar la atención de la gente. A propósito de esto último, muchos se preguntan cuándo Nothing lanzará un smartphone plegable. Y es que será muy interesante ver el diseño transparente característico de la compañía en un dispositivo plegable.

La mala noticia es que Carl Pei, el CEO de Nothing, ya dijo que no piensan hacer un móvil plegable de momento. En una entrevista con IndiaToday, Pei afirmó que los teléfonos plegables son una innovación forzada y que todos tienen el mismo aspecto sin ningún factor distintivo.

Mucha gente criticó a Pei por esta declaración, ya que consideraban que su argumento era muy vacío y que solo decía eso porque Nothing no tenía ningún plegable que ofrecer. Por suerte, el directivo chino ha vuelto a hablar sobre el tema con The Verge para aclarar su postura con respecto a los móviles plegables.

Los móviles plegables están bien, pero no para Nothing

En la nueva entrevista, Carl Pei explicó que básicamente no hacen móviles plegables porque su compañía aún tiene los recursos suficientes para hacer un producto de nicho, como lo son ahora los dispositivos plegables. Exactamente, sus palabras fueron las siguientes:

«La cosa para nosotros es que cada producto tiene que ser rentable y cada producto tiene que ser un éxito porque no tenemos recursos infinitos”.

Asimismo, otra de las razones por las que Carl Pei (y Nothing) no tiene planes de hacer un smartphone plegable aún es por lo verde que todavía está la tecnología y por su baja adopción en el público. Además, el CEO piensa que la tecnología plegable no es tan revolucionaria en el uso diario como para hacer que sus móviles se vuelvan «mainstream». Esto fue lo que dijo:

«Los plegables no son tan emocionantes todavía. Con el tiempo, a medida que la categoría madure, a medida que el pliegue empiece a desaparecer realmente, a medida que las aplicaciones se adapten a este nuevo factor de forma, es algo que podríamos considerar. No estamos diciendo que no, pero no creo que sea lo que realmente vaya a cambiar el paradigma. No creo que sea lo que hará que Android gane a iOS. No creo que sea lo que nos haga pasar de ser un fabricante de smartphones de nicho a la próxima gran empresa tecnológica”.

Para zanjar el tema, Carl Pei dijo que, en lugar de pensar en teléfonos plegables, lo que debe hacer su compañía es construir una base sólida de productos y seguir mejorando. «Con suerte, acumularemos algo de dinero para intentar crear el siguiente gran invento», concluyó el CEO.

En definitiva, está claro que los móviles plegables ahora mismo son buenos productos, pero todavía no son populares y para una compañía como Nothing (que nació hace apenas 2 años) no es viable desde un punto de vista económico lanzar al mercado este tipo de dispositivos. A medida que la tecnología mejore y su tasa de adopción crezca, no se descarta que Nothing lance su propio móvil plegable.