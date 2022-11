El nuevo plan barato de Netflix con publicidad parece una broma de mal gusto. Encima de mostrarte molestos anuncios cada tanto, solo es 2,5 € más económico, no permite descargar el contenido y ahora se ha confirmado que no se puede usar en todos los dispositivos. La página de soporte oficial del servicio acaba de actualizarse para informar que los Chromecast y Chromecast Ultra (sin Google TV) no son compatibles con el plan «Básico con anuncios» de Netflix.

Es importante matizar que los únicos Chromecast no compatibles son los que no tienen Google TV. Eso quiere decir que los Chromecast con Google TV 4K y HD sí que soportan este nuevo plan de Netflix. Pero si tienes un Chromecast que no cuenta con Google TV (esos en los que solo puedes reproducir contenido enviándoselo desde otro dispositivo) no podrás disfrutar del plan barato de Netflix con anuncios. Tampoco podrás hacerlo en un Apple TV. La plataforma te recomienda actualizar tu plan al Básico, Estándar o Prémium para seguir disfrutando del mismo.

Todos los dispositivos que no son compatibles con el plan de Netflix con anuncios

En la web de soporte de Netflix también se puede leer que los Chromecast y el Apple TV no serán los únicos dispositivos que no podrán reproducir su plan con anuncios. Aquí te dejamos una lista con todos los dispositivos donde no se puede usar una suscripción a Netflix con anuncios:

Chromecast de primera, segunda o tercera generación.

Chromecast Ultra.

Apple TV.

PlayStation 3.

La app de Netflix para Windows.

Dispositivos de Apple con iOS 14 o inferior.

Dispositivos Android con Android 6 o inferior.

Como verás, la lista de dispositivos incompatibles con el plan «Básico con anuncios» de Netflix es más larga de lo que creíamos. ¿Por qué? Seguramente sea por alguna limitación tecnológica que impida reproducir los anuncios correctamente en estos dispositivos. Además, ten en cuenta que la mayoría de ellos son muy antiguos ya (no reciben soporte de sus fabricantes) y de seguro tienen ciertas vulnerabilidades que se pueden aprovechar para saltarse los anuncios. Quizás por eso es que Netflix no permite usar la suscripción con anuncios en ellos, pero esto es pura especulación nuestra.

Netflix con anuncios tampoco te permitirá reproducir estas series

La cereza en el pastel del plan «Básico con anuncios» de Netflix es que no te dejará ver algunas series que no son propiedad de la plataforma, ya que no tienen los derechos suficientes para distribuirlas con publicidad. Algunas de ellas son:

The Crown

Cobra Kai

Arrested Development

Breaking Bad

The Good Place

Anatomía de Grey

House of Cards

Cómo defender a un asesino

New Girl

Peaky Blinders

Ahora que sabes esto… ¿qué opinas del plan con anuncios de Netflix? ¿Vale la pena?