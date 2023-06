Nintendo sin dudas es una de las empresas más famosas en cuanto a consolas y videojuegos. Hasta ahora, su mayor éxito ha sido la Nintendo Switch, quizá por su versatilidad, así como la cantidad de títulos famosos que son compatibles con ella. No es de extrañar, entonces, que por tener la fama que tiene, algunas compañías quieran saltarle a la garganta ante la mínima posibilidad de encontrar una razón para armarse la guerra de patentes.

Es algo común, y que no sorprende a nadie, y ahora Nintendo vuelve a enfrentar acusaciones de plagio por parte de Gamevice. Decimos que “vuelve”, ya que, en 2020, se había hecho la primera demanda por el mismo tema. Al salir la Nintendo Switch, la compañía rival no tardó mucho en acusarla como un plagio a su consola ya existente de antes: la Wikipad.

El problema se centra específicamente en los Joy-Con de la Switch, pues es una idea similar a la de Wikipad, y según Gamevice, es una copia de su patente. El concepto de poder conectar mandos a los lados de los móviles y las tablets para poder jugar a juegos de consola desde los móviles, fue adoptado en 2017 por la Wikipad. De cualquier forma, por sus diferencias en diseño, la demanda terminó siendo desestimada el mismo 2020, dejando en el pasado este conflicto.

Otra vez: Nintendo acusada de plagio por Gamevice

O al menos, pensábamos que la demanda había quedado en el pasado, pero aparentemente, no es así. Se sabe que, en noticias recientes, el juez Richard G. Seeborg declaró que hubo negligencia a la hora de estudiar con atención las acusaciones de Gamevice contra Nintendo. De modo que ahora pretenden volver a revisar el caso, esta vez de manera minuciosa, para así llegar a una conclusión más convincente.

En sí, no se sabe si realmente podrán llegar a algo en esta ocasión con la demanda. Por el momento, Nintendo no se ha pronunciado al respecto, y parece no estar demasiado interesado en el asunto. Las probabilidades de que el Wikipad triunfe por encima de la Switch son escasas, teniendo en cuenta que la gran N posee recursos para salir bien parada. De todas maneras, el resultado no tardará mucho en saberse, se desestime o no el caso de plagio entre estas dos consolas.

Fuente | ES