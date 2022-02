¿Tienes un dispositivo móvil Xiaomi? Si tu respuesta es “sí”, la última información relacionada con el mundillo de Xiaomi y YouTube podría llegar a alegrarte el día.

Gracias a un acuerdo entre el fabricante de terminales chino y Google, se ha podido conocer la información que algunos modelos actuales de Xiaomi, tendrán la posibilidad de acceder a 2 o 3 meses de YouTube Premium de forma gratuita.

¿Cuáles son los móviles Xiaomi que pueden acceder a YouTube Premium gratis?

Según lo que se ha dado a conocer del acuerdo entre Xiaomi y Google, los poseedores de los siguientes terminales Xiaomi van a poder acceder a esta promoción temporal:

Xiaomi Redmi Note 11 (cualquier modelo): aquellos que tengan este móvil, podrán conseguir 2 meses de YouTube Premium gratis .

(cualquier modelo): aquellos que tengan este móvil, podrán conseguir . Xiaomi 11 Lite 5G NE : los que tengan este terminal, van a poder conseguir 3 meses de YouTube Premium gratis .

: los que tengan este terminal, van a poder conseguir . Xiaomi 11T y 11 T Pro: las personas que tengan este teléfono, podrán acceder a 3 meses de YouTube Premium gratis.

Es necesario mencionar que los nuevos Xiaomi 12 no han sido incluidos en este acuerdo. Eso sí, aún no se descarta la posibilidad de que esos modelos puedan acceder a esta “promoción”, pues desde Xiaomi no han negado que más terminales se sumen a este acuerdo.

¿Cómo activar YouTube Premium gratis en los teléfonos Xiaomi?

Si cuentas con alguno de los teléfonos Xiaomi que hemos mencionado arriba, deberás hacer lo siguiente para poder conseguir YouTube Premium de forma gratuita:

Abre la app de YouTube desde tu móvil Xiaomi.

desde tu móvil Xiaomi. Una vez dentro de la app de vídeos, tendrás que pinchar sobre tu cuenta (arriba a la derecha de la pantalla)

(arriba a la derecha de la pantalla) Y, por último, deberás pinchar sobre “Suscribirme a YouTube Premium” .

. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, YouTube activará tu suscripción Premium de forma instantánea.

Te aconsejamos anotarte en algún lado (puedes usar estas aplicaciones para crear calendarios) el día en el que se terminará tu suscripción gratuita a YouTube Premium. De esta forma, podrás dar de baja tu suscripción gratuita para que Google no efectúe cargos a tus tarjetas de crédito.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que no cuentes con alguno de los móviles Xiaomi que pueden acceder a esta promoción, puedes descargar Pure Tuber, app que te permite tener YouTube Premium gratis.