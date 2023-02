‌Tecno ha presentado recientemente su última innovación en el mundo móvil, la tecnología de cambio de color «camaleón». El móvil camaleón de Tecno, presentado en el MWC Barcelona 2023, tiene la capacidad de cambiar de color a elección del usuario.

La tecnología de coloreado camaleónico tiene el potencial de revolucionar la forma en que se perciben y usan los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, puede ayudar a los usuarios a identificar su teléfono fácilmente en un entorno lleno de gente o personalizar el dispositivo para que tenga un aspecto diferente según la ocasión.

La zona que cambia de color usa una rejilla de material de prisma submicrónico para dispersar la luz en múltiples longitudes de onda diferentes. Esta tecnología permite ajustar la dirección del prisma cuando se le aplica un campo eléctrico.

Esto produce una amplia gama de colores iridiscentes, que se pueden controlar con precisión a través del software del dispositivo. La tecnología no es una pantalla y no produce ninguna luz. En cambio, dispersa la luz de su superficie, coloreándola en el proceso.

El coloreado camaleónico se puede controlar manualmente, lo que permite a los usuarios elegir entre un total de 1600 colores diferentes. También, el color del móvil puede cambiar automáticamente según el estado de la batería, la música o las notificaciones.

The material can change colors in 0.03 seconds. It also has negligible power consumption, with a 100 changes over the course of a day requiring as much power as watching a 5-minute video

