Los Galaxy S22 mejoran mucho su cámara con la última actualización

Desde que llegaron al mercado, los nuevos Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra se incorporaron a la lista de los móviles Android con mejores cámaras del mercado. Y es que la poderosa configuración de sensores que el fabricante coreano ha plasmado en la cámara de estos terminales es difícil de superar.

Pero la altísima calidad en fotografía de estos smartphones no solo se debe a la cantidad de megapíxeles que tienen. También, cuenta con una app de cámara potenciada por un software de procesamiento de imágenes de otro nivel. ¿Puede ser aún mucho mejor? Pues todo parece indicar que sí. Samsung ha lanzado una nueva actualización para esta cámara y a continuación te contamos todo lo que trae.

El foro de la comunidad de usuarios coreanos de Samsung ha confirmado que la segunda gran actualización de la cámara de los Galaxy S22 ya está llegando. Esta nueva versión promete mejoras importantes en la calidad de fotos y vídeos capturados con el móvil, como se puede ver en el tweet que dejamos aquí abajo:

Galaxy S22 Series

Next August Update

1. Improved picture quality in colour and HDR (FINALLY!)

2. Hyperlapse now supports telephoto!

3. Improved QR Code Scanner usability, accuracy, and performance.

4. Optimised memory and AI engine in photo/video/night mode. pic.twitter.com/Rr0TLyQ7ZM

