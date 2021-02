Para nadie es un secreto que las empresas detrás de las redes sociales se copian. Si algo funciona bien en una, en poco tiempo aparecerá algo igual o parecido en la competencia.

Ha pasado antes con TikTok e Instagram y pasará de nuevo. Esta vez, Instagram está probando dos nuevas funciones enfocadas en los vídeos y las stories.

Instagram está probando a pequeña escala dos nuevas funciones relacionadas con los vídeos y particularmente con las stories. Así lo han reportado dos usuarios a través de Twitter.

En el primer caso, quieren ver qué tal funciona el limitar las opciones para publicar stories. Y por otro lado, están trabajando en un nuevo diseño para las stories, uno en el que te desplazarías de arriba hacia abajo para pasar de una storie a otra.

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Stories

Según Matt Navarra, para quienes tienen la oportunidad de probar este cambio en las opciones de Instagram les aparecerá un mensaje de advertencia.

Este mensaje avisa que Instagram está probando unos cambios en las opciones para compartir stories. Estos cambios son gracias a las exigencias de la comunidad.

A muchos les incomoda tener que ver varias stories de otros usuarios que solo sirven para hacerle publicidad a sus propias publicaciones. La comunidad se ha quejado e Instagram ha escuchado. Por lo que esto podría acabarse, aunque todavía no es seguro.

Por ahora, Instagram irá limitando las opciones de contenido que se puede compartir en las stories para este pequeño grupo beta. Dependiendo de la respuesta del público, estos cambios podrían extenderse al resto del mundo.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021