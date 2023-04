Todos los NFT que tengas en tu cuenta de Instagram dejarán de estar disponibles a partir de este 11 de abril. Así lo ha informado la red social a través de un breve mensaje desplegado en su app. Esto no hace más que confirmar el fracaso de los NFT, no solo en Instagram, sino en general. Desde mediados del año pasado, las ventas de NFT han caído en picado, afectadas por la falta de interés, los trastornos generalizados en los mercados de criptomonedas y la recesión económica.

Meta añadió la compatibilidad con NFT a Instagram en mayo del año pasado. Solo estuvo disponible para creadores seleccionados que podían acceder a una nueva opción de publicación que les permitía compartir «coleccionables digitales» en la app, con datos conectados vinculados a la blockchain correspondiente, a través de varios proveedores. Lastimosamente, la gran mayoría de usuarios dejó de creer en el valor de estos criptoactivos a largo plazo, por lo que Instagram hará lo mismo y ya no le dará soporte en su app.

#Instagram “Digital Collectibles” will be taken down on April 11@MattNavarra pic.twitter.com/JbwvF4qL1M

— Ahmed Ghanem (@ahmedghanem) March 31, 2023