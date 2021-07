Desde hace unos meses se han filtrado muchos detalles de la nueva tablet de Xiaomi. Al parecer, todo indica que la Mi Pad 5 se lanzará en agosto en 3 versiones. No obstante, la marca no ha dicho nada respecto a este tema. Es por eso que muchas personas han creído que la sucesora de la Mi Pad 4 no llegaría en 2021.

La buena noticia es que se publicó hace poco una imagen filtrada de la Mi Pad 5. En esta foto, la tablet se parece bastante al iPad Pro. ¿Quieres saber más? Pues entonces quédate en la web y descubre todos los detalles de la noticia.

La Mi Pad 5 combinaría el diseño del Mi 11 y del iPad Pro

La foto de la Mi Pad 5 fue filtrada por el usuario @WHYLAB en Weibo. La imagen es la siguiente:

Según esta foto, la Mi Pad 5 tendría unos bordes ultrafinos que recuerdan mucho al iPad Pro. A su vez, la tablet contaría con un módulo de la cámara cuadrado ubicado en la parte superior izquierda del dispositivo. Es decir, la Mi Pad 5 seguiría el diseño de la cámara trasera que ya vimos en el Mi 11 que analizamos.

Ahora bien, no hay ninguna imagen en donde se vea la pantalla de la tablet. Tampoco se sabe si la foto es del modelo Pro o Lite de la Mi Pad 5. Te recordamos que se trata de una filtración y que el diseño final de la tablet puede ser muy distinto al de la imagen.

En todo caso, es genial que se publiquen este tipo de imágenes, ya que demuestran que el lanzamiento oficial de la Mi Pad 5 podría estar más cerca que nunca.

Y lo más destacable es que el diseño de la tablet en la foto filtrada se ve bastante premium y de gran calidad. Así que no hay dudas de que Xiaomi quiere poner toda la carne en el asador y quitarle la corona a Apple en el sector de las tablets.

Y tú, ¿qué piensas de este rumor? ¿Esperas con ansias la llegada oficial de la Mi Pad 5? Cuéntanos en los comentarios.