¿Te acuerdas de Heardle? Es un juego tipo Wordle que consistía en adivinar canciones solo con su intro. Spotify lo compró en julio del año pasado y hoy han anunciado su cierre definitivo. En la web del juego, la compañía dice que el juego desaparecerá el próximo 5 de mayo.

En el escueto mensaje de despedida, Spotify agradece a los jugadores por haber disfrutado el juego y aclara que la única manera de guardar tu progreso es haciendo una captura de pantalla. Eso significa que tu racha y estadísticas en Heardle serán eliminadas del todo y lo único que te quedará será una imagen para recordarlo.

¿Por qué Spotify ha cerrado Heardle?

Spotify ha cerrado Heardle sin dar explicaciones. Sin embargo, la gente de The Verge se ha puesto en contacto con Grey Munford, portavoz de la plataforma, para saber por qué han decidido cerrar el juego. Munford comentó lo siguiente: «Tras considerarlo detenidamente, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a Heardle mientras centramos nuestros esfuerzos en otras funciones para el descubrimiento musical«.

Es la típica razón que esgrimen las compañías para no decir que el juego no lo usaban la suficiente cantidad de personas y, por lo tanto, no les salía rentable mantenerlo en funcionamiento. En su momento, cuando hicieron la adquisición, Spotify señaló que Heardle tenía millones de usuarios activos, pero está claro que esa no es la realidad ahora. Wordle ya no está tan de moda como antes y sus clones naturalmente han perdido muchos usuarios.

¡Heardle en español sigue activo!

Por si no lo sabías, existe una versión de Heardle en español que no es propiedad de Spotify. Se llama «HeardlEsp» y aún se puede jugar. No hay noticias acerca de esta versión, así que suponemos que no cerrará. Después de todo, Spotify no tiene ni voz ni voto en esta versión.

Así que, si quieres seguir jugando a Heardle, pincha este enlace para probar su versión en español:

Jugar | HeardlEsp

¿Cómo se juega? Escucha unos segundos de la canción e intenta adivinar su nombre en el menor número de intentos (tienes 6 como máximo). Por cierto, este Heardle solo tiene canciones en español y utiliza música de Soundcloud.