Actualmente, hay dispositivos electrónicos en todos los sitios a los que vamos y con ellos recibimos cientos de notificaciones. De hecho, es normal que durante el día recibas múltiples notificaciones en tu móvil, tablet, ordenador, Amazon Echo o en múltiples dispositivos más. Entonces, entre tantas notificaciones, es posible que ignores algunas y es por esto que Google está experimentando con Little Signals.

Little Signals: las notificaciones ambientales de Google

Es posible que sientas que las notificaciones que recibes a diario no están fuera de control. Sin embargo, seguramente recibes más notificaciones de las que estás consciente. Toma en cuenta que las apps de tu móvil ya te envían múltiples notificaciones a diario e incluso algunos móviles leen las notificaciones en voz alta, lo que puede ser molesto. Por otro lado, de seguro en ocasiones recibes notificaciones que ignoras, aun cuando no debes hacerlo.

Ahora, si bien la función Bienestar Digital de los dispositivos Android podría ayudarte a gestionar mejor tus notificaciones, parece que esta no es suficiente para Google. Entonces, Google ahora tiene un proyecto llamado Little Signals, una línea de 6 dispositivos que te brindarán información de diferentes formas.

Por ejemplo, los dispositivos Little Signals pueden notificarte algunas cosas al encender una luz, al hacer movimientos físicos o incluso soplando aire. De cualquier forma, a pesar de que estos dispositivos lucen como elementos decorativos, sí pueden resultar bastante útiles.

Toma en cuenta que los dispositivos Little Signals de Google no solo te notificarán algo, sino que puedes hacer que cada dispositivo te indique algo diferente. Por ejemplo, puedes configurar el dispositivo que sopla viento para que te recuerde que debes salir a caminar. Puedes configurar el dispositivo que enciende una luz para que te recuerde que debes sacar a tu mascota. Puedes configurar otro dispositivo para que te recuerde que debes hacer una llamada. En fin, puedes darle múltiples usos a estos dispositivos.

Ahora, es importante que consideres que estos dispositivos son parte de un experimento de Google. Es decir, es posible que los dispositivos Little Signals no sean lanzados al mercado. De cualquier forma, habrá que ver si Google considera que estos dispositivos son útiles y decide lanzarlos oficialmente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los dispositivos Little Signals sí resultarían útiles?