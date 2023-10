La batalla en Europa contra la IPTV ilegal avanza sin cesar, con numerosos países aplicando medidas rigurosas que imponen sanciones e incluso penas de cárcel a quienes infringen la ley y a sus seguidores. Ahora, en España, las alarmas comienzan a sonar. LaLiga y Movistar Plus han vuelto a unir sus fuerzas en la lucha contra la piratería en el mundo del fútbol, presentando quejas debido a la reducción de suscriptores y al aumento de las retransmisiones ilegales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que han perdido un número significativo de suscriptores de pago en comparación con el año anterior, en parte debido al aumento de descargas ilegales. Esta alianza busca proteger sus intereses y enfrentar de manera inmediata el desafío que supone la piratería en el mundo del fútbol.

El fútbol de pago pierde audiencia: 14% menos de abonados en TV

🗣️ @Tebasjavier, contundente en el ‘Desayuno Deportivo de Antipiratería’ de @europapress 📺❌ La necesidad de legislación, la clave en esta lucha ⚖️#EPDesayunoAntipiratería pic.twitter.com/GusazYTYRG — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 19, 2023

Javier Tebas informó de una disminución del 14% en suscriptores de pago. A pesar de un aumento en las audiencias en las primeras jornadas a nivel nacional y global, se observa un contraste, ya que el incremento en la audiencia no ha evitado que los suscriptores de pago se reduzcan en un 14%, principalmente debido a quienes no tienen derechos de emisión.

Esto representa un aumento del 4% en comparación con las tres temporadas anteriores, un porcentaje preocupante. Se han registrado cinco millones de descargas de aplicaciones piratas a nivel mundial en dispositivos Android, 900.000 de ellas en España. Mientras que en dispositivos Apple, a nivel europeo, se contabilizaron más de un millón, estimándose en 300.000 las descargas en España, explicó Tebas.

El presidente de LaLiga enfatizó que el mundo de la piratería audiovisual ocasiona pérdidas millonarias. Además, destacó que la patronal cuenta con herramientas desarrolladas internamente para abordar este problema, compuestas por cinco tecnologías “creadas en casa”.

“Entendemos el fenómeno y cómo cortarlo. Tenemos localizadas 46000 ‘IP’ que todos los días están retransmitiendo gratis la LaLiga y que se venden a través de canales como Telegram, Facebook o Discord”, ha aportado Tebas. Además, pidió vetar en menos de 30 minutos aquellos dominios piratas que emitan un partido en directo.

La piratería, un grave problema para el deporte y las plataformas de streaming

🗣️ Enric Rojas, director de Deportes de @MovistarPlus, en el 'Desayuno Deportivo de Antipiratería' de @europapress 📺❌ "Necesitamos concienciar y educar" 👏#EPDesayunoAntipiratería pic.twitter.com/sXGmrQVtFi — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 19, 2023

El director de Deportes de Movistar+, Enric Rojas, ha subrayado la magnitud de los datos y perjuicios ocasionados por la piratería, considerándolo un grave problema para las plataformas de streaming. Rojas enfatizó que están haciendo un esfuerzo constante para que el contenido sea cada día más atractivo, con la esperanza de aumentar la base de abonados y suscriptores, aunque lamentablemente no se ha alcanzado el crecimiento deseado.

Señaló que, además de LaLiga, las repercusiones se extienden a otras entidades como la ACB, la Euroliga y la RFEF, así como a quienes se dedican a ofrecer entretenimiento deportivo de forma legal. Enfatizó que la piratería es un delito y que existe una falta de educación y concienciación al respecto.

El perjuicio para los servicios de streaming se conoce como “lucro cesante”, que representa la posible ganancia que se perdería debido a usuarios que optarían por una suscripción de pago si no existiera la piratería. En el ámbito del fútbol, se estima que la tasa de conversión alcanzaría un 69%. Es decir, que de cada 100 usuarios que ven fútbol pirata, 69 se suscribirían a un servicio de pago si no existiera la piratería. Esto es un objetivo en el que el fútbol español ha estado trabajando, buscando reducir las barreras de acceso a los contenidos.

LaLiga y Movistar Plus, en un callejón sin salida contra la piratería

Es probable que estas acciones no logren persuadir a los usuarios de IPTV pirata para que dejen de ver retransmisiones ilegales. Además, no se puede garantizar que el plan de LaLiga funcione a largo plazo. Como saben bien los expertos en seguridad informática, estas batallas no tienen fin, por lo que se asemeja a intentar cerrar un campo sin puertas.

Muchos usuarios en redes sociales argumentan que sería necesario ofrecer precios más asequibles y encontrar formas de hacer que ver fútbol sea rentable para todos. Sin embargo, este enfoque tampoco parece convencer a la otra parte.

Esta no es la primera vez en que LaLiga y Movistar Plus se unen en la lucha contra la piratería en la retransmisión de partidos de fútbol. Hace un par de meses, LaLiga comenzó a bloquear webs que permitían ver fútbol de manera gratuita, y para el mes pasado, ya habían eliminado un total de 58 aplicaciones ilegales de transmisión.

Solo resta esperar y observar lo que sucederá tras las nuevas quejas de LaLiga y Movistar Plus debido a la disminución de sus suscriptores y el aumento de la piratería. Queda por ver si se tomarán medidas drásticas o si se adoptará un enfoque más indulgente.