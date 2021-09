El Fairphone 3 es un smartphone bastante interesante aunque no muy popular. Si todavía no conoces este dispositivo, tienes que saber que el Fairphone 3 es el móvil más fácil de reparar que existe. Sin embargo, todo tiene su final y el Fairphone 3 no es la excepción porque ya han anunciado que este móvil no se venderá más, aunque sus piezas sí seguirán vendiéndose y el mismo se actualizará a Android 11.

El Fairphone 3 tenía dos puntos fuertes, el primero era lo fácil que resultaba repararlo y el otro era que se actualizaba constantemente. Ahora parece que los dos puntos fuertes de Fairphone 3 seguirán adelante pero este dispositivo ya no se venderá más.

Este móvil fue el resultado de la colaboración de Project Ara y el LG G5. Aunque el Fairphone 3 tenía un diseño futurista, no tuvo demasiada atracción de los consumidores. Sin embargo los fabricantes de este dispositivo enfocaron su venta en las personas que preferían dispositivos duraderos y fáciles de reparar más que los móviles atractivos.

El Fairphone 3 duró dos años en el mercado y parece que las especificaciones de este dispositivo ya no cumplen con las expectativas del mercado. Sin embargo, resulta interesante que a pesar de que el Fairphone 3 no seguirá en venta, sus piezas sí y que además las personas que tengan este móvil podrán tener Android 11 en ellos.

También parece que el concepto de Fairphone de tener un móvil fácil de reparar seguirá a pesar de que este móvil no se fabricará más. Además, el Fairphone 3 no solo seguirá siendo un móvil fácil de reparar y del que se encontrarán múltiples piezas, sino que también recibirá actualización de Android en 2022 y actualización de la cámara para que sea como la del Fairphone 3+.

Hasta ahora no ha existido un móvil por el que sus fabricantes se hayan preocupado tanto en mantenerlo actualizado y hacer que sea tan fácil de reparar. Claro que como hemos dicho anteriormente, el Fairphone 3 ya no tiene el hardware que esperarías de un móvil en la actualidad, sin embargo ya se han confirmado algunas características del Fairphone 4.

Fuente | SlashGear