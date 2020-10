La red social Facebook confirmó de forma oficial que se encuentra desarrollando una nueva función que le permitirá a los usuarios conectarse de una forma más directa con sus vecinos. La misma llegará bajo el nombre de Neighborhood (Vecindarios) y aún se encuentra en fase de pruebas.

Si bien el anuncio no fue realizado por la propia red social, solo lo han confirmado, la nueva sección fue descubierta por un consultor en redes sociales. El mismo compartió en su cuenta de Twitter algunas capturas que demuestran que esta sección ya está siendo probada por algunos usuarios (seleccionados por Facebook).

Observando las distintas funciones que ofrece esta nueva sección, se podría decir que Facebook quiere quitarle mercado a Nextdoor, red social que basa su funcionamiento en la comunicación entre vecinos, y que durante este año ha recaudado más de 470 millones de dólares en fondos.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡

h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020