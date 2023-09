Cuando ya casi se termina un mes, siempre publicamos las series y películas de estreno que llegarán a cada servicio de streaming. Por eso, en esta publicación te mostraremos todos los estrenos que llegan a SkyShowtime en octubre de 2023.

Series de estreno que llegan a SkyShowtime en octubre de 2023

Para este mes, el referido servicio de streaming estrenará un total de dos series y una película. No hay duda de que es un número de estrenos mucho más modesto que el de otros servicios de streaming, pero eso no significa que sean producciones a las que no haya que darle una oportunidad. Sin más preámbulos, estas son las series que SkyShowtime estrenará en octubre del 2023:

Mentiras pasajeras, una serie que te cautivará

Esta serie se estrenará el 9 de octubre y narra la historia de Lucía, una mujer que tenía una vida tranquila hasta que es acusada en su trabajo de espionaje industrial. Esto la lleva a emprender una lucha para probar que es inocente sin revelarle a su entorno cercano lo sucedido, pero esto podría complicar su situación.

Operaciones especiales: Lioness, uno de los mejores estrenos que llegan a SkyShowtime

El 30 de octubre SkyShowtime estrenará Operaciones especiales: Lioness. Esta producción sigue los pasos de una infanta de marina llamada Cruz Manuelos. La joven es reclutada para ser parte de un equipo creado por la CIA. Dicho equipo tiene como objetivo infiltrar a un grupo terrorista para eliminarlo.

Película que estrena SkyShowtime en octubre de 2023

Ahora que te hemos mostrado las series que se estrenarán en SkyShowtime en octubre de 2023, es el turno de hacer lo propio con las películas o, mejor dicho, con la única película que se sumará al catálogo de dicha plataforma de streaming:

Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones, una adaptación de un juego de mesa

La adaptación cinematográfica de este juego de mesa llegará a SkyShowtime el 1 de octubre. Este largometraje cuenta las aventuras de un grupo de ladrones que ha decidido unirse para recuperar un tesoro de manos de un estafador.

Si estos estrenos no han sido de tu interés, te invitamos a que revises las listas de estrenos que llegarán a Netflix, Disney Plus y a HBO Max el mes próximo. Quizá podrían interesarte.