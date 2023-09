Con la llegada de un nuevo mes, a cada servicio de streaming llegan nuevas películas y series. Hace poco, publicamos los estrenos de Netflix para el mes próximo, pero ahora es el turno de conocer los estrenos que llegan a HBO Max en octubre de 2023.

El mes pasado, HBO Max sumó a su catálogo un gran número de películas, así como también algunas series y documentales. Sin embargo, este mes llegarán varias series y dos documentales.

Todas las series que se estrenan en HBO Max en octubre de 2023

La gran mayoría de las series de esta lista no son series nuevas, sino nuevas temporadas de títulos ya existentes. Además, todas son de diversos géneros, razón por la que estamos seguros de que alguna de estas producciones llegarán a interesarte.

En esta lista, la más destacable es el estreno de la séptima temporada de Rick and Morty que se estrenará el 15 de octubre. Esta es una de las series animadas más populares de la actualidad por su humor e irreverencia.

Adicionalmente, también llegará la cuarta y última temporada de Doom Patrol. La misma es una adaptación del cómic de DC con el mismo nombre y narra la historia de un grupo de superhéroes que no solo deben enfrentarse a distintos enemigos, sino también a los problemas que les aquejan y en esta temporada veremos el final de esta historia.

Sin más introducciones, la lista completa de series que llegarán al catálogo de HBO Max en octubre de 2023 es la siguiente:

Nuestra Bandera Significa Muerte: 5 de octubre.

5 de octubre. Doom Patrol – temporada 4 (final): 12 de octubre.

12 de octubre. Rick and Morty – temporada 7: 15 de octubre.

15 de octubre. Scavengers Reig – Temporada 1: 15 de octubre.

15 de octubre. 30 Monedas – Temporada 2: 23 de octubre.

23 de octubre. La Edad Dorada – Temporada 2: 29 octubre.

Dos documentales llegarán al catálogo de HBO Max en octubre de 2023

En cuanto a los documentales que se estrenarán en HBO Max, tenemos a The Ringleader: The Case of the Bling Ring el 1 de octubre. El mismo consiste en una entrevista a Rachel Lee quien, durante su adolescencia, fue la organizadora de una serie de hurtos a mansiones de personas famosas en Hollywood junto con varios de sus compañeros. Este documental busca explorar sus motivaciones y las de su grupo.

Estos hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2009. Entre sus víctimas figuran celebridades como Megan Fox, Orlando Bloom, Lindsay Lohan, Paris Hilton y muchos otros. Aunque suene inverosímil, a esta última le hurtaron bienes de su mansión en varias ocasiones y no supo que fue víctima de este grupo hasta que el mismo fue detenido.

Además, el 22 de octubre también se estrenará otro documental llamado Aka Mr. Chow, el cual cuenta la historia y el ascenso Michael Chow como artista y actor.

