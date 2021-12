Si actualizas tu Mi 11 Ultra a Android 12, tal vez pierdas una gran función de MIUI. ¿De qué herramienta estamos hablando? Pues de la RAM virtual.

Al parecer, cuando se instala Android 12 en algunos Xiaomi, los móviles ya no pueden volver a usar la extensión de la memoria RAM. Pero, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué la marca le quita la función a los smartphones con Android 12? Quédate en la web y descubre las respuestas a estas preguntas.

Así lo confirmó Xiaomiui en su cuenta de Twitter.

Xiaomi removed Memory Extention feature on some devices (like Mi 11 Ultra, Redmi K40 etc.) with Android 12 update but Mi 10 series still have this feature. pic.twitter.com/yWxxxmOrd1

