El OnePlus Nord CE acaba de recibir la actualización estable a Android 12 mediante la capa de personalización OxygenOS 12. Llega un poco tarde, dado que Android 13 ya está a la vuelta de la esquina, pero mejor eso que nunca. La beta abierta de esta actualización se lanzó hace menos de un mes, así que esperemos que las prisas por lanzar rápido la actualización final no deriven en bugs y problemas.

Si tienes un OnePlus Nord CE, quédate con nosotros, pues te contaremos todas las novedades que trae Android 12 y OxygenOS 12 a tu smartphone, así como el procedimiento a seguir para actualizarlo cuanto antes. Vamos allá…

Todos los cambios de la actualización a Android 12 en el OnePlus Nord CE

Según reportes de usuarios en varios foros, la actualización a Android 12 del OnePlus Nord CE está llegando primeramente a los usuarios de India con el número de versión C.04. Pesa unos 4 GB e incluye el parche de seguridad del mes de julio de 2022. Puedes ver la lista de cambios completa de esta actualización a continuación:

Sistema Optimización de los iconos del escritorio con texturas mejoradas, utilizando un diseño inspirado en nuevos materiales y uniendo luces y capas. Optimizado el AI System Booster a 2.1 para que el sistema funcione sin problemas incluso cuando la carga es alta.

Modo oscuro Se han añadido tres niveles ajustables, que aportan una experiencia de usuario más personalizada y cómoda.

Estante Se han añadido nuevas opciones de estilo para las tarjetas, haciendo que el contenido de los datos sea más visual y fácil de leer. Se ha añadido el acceso a OnePlus Scout en la estantería, permitiéndote buscar múltiples contenidos en tu teléfono, incluyendo aplicaciones, ajustes, datos multimedia, etc. Se ha añadido la tarjeta OnePlus Watch en la estantería, para ver fácilmente el estado de tu salud.

Equilibrio de la vida laboral Se ha añadido la función Work Life Balance, que te permite cambiar sin esfuerzo entre el modo Trabajo y Vida a través de los ajustes rápidos. Nuevo soporte para el cambio automático del modo Trabajo/Vida, basado en ubicaciones específicas, red WiFi y hora, también trayendo perfiles de notificación de Apps personalizados de acuerdo a la personalización.

Galería Nuevo soporte para cambiar entre diferentes diseños con un gesto de pellizco con dos dedos, reconociendo inteligentemente las imágenes de mejor calidad, y recortando la miniatura basada en el contenido, haciendo el diseño de la galería más agradable.

Lienzo AOD Se han añadido diversos estilos de líneas y colores, para una experiencia de pantalla de bloqueo más personalizada con imágenes inspiradoras. Se han añadido múltiples pinceles y trazos y soporte para el ajuste del color



La actualización se está desplegando de forma escalonada, así que no te asustes si aún no la has recibido en tu OnePlus Nord CE. Primero llegará a un puñado de usuarios y después de que OnePlus confirme que es lo suficientemente estable para un despliegue más amplio, debería llegar a todos los usuarios.

Cómo actualizar tu OnePlus Nord CE a Android 12

Puedes forzar la actualización OTA desde Ajustes > Actualizaciones del sistema. Si aún no puedes actualizar de esta manera, puedes instalar la actualización del OnePlus Nord CE a Android 12 descargándola aquí:

Descargar | Actualización a Android 12 para el OnePlus Nord CE (India – EB2101_11_C.04)

El anterior es el único enlace de descarga disponible para esta actualización de momento, el cual corresponde a la versión de India. Puedes visitar los foros del OnePlus Nord CE en XDA para encontrar los enlaces de descarga correspondientes a tu región cuando estén disponible.