Xiaomi no se quiere quedar atrás en nada y ya tiene su propio clon del Amazon Fire TV Stick. Se llama Xiaomi Mi TV Stick y tendrá reproducción 4K, Android TV y mucha potencia, según lo que reveló la compañía en un evento reciente. Si bien Xiaomi ya presentó oficialmente este dispositivo en Alemania, aún no se ha puesto a la venta, pero ya dos grandes mayoristas online lo tienen disponible en sus páginas web. Hablamos de Gearbest y AliExpress que han puesto al Mi TV Stick en preventa por un precio que comienza en los 45 euros.

Por supuesto, además del precio, estas dos tiendas también revelaron todas las características de las dos versiones del Xiaomi Mi TV Stick que estarán a la venta. ¿Quieres conocerlas? A continuación te las presentamos.

Especificaciones del Xiaomi Mi TV Stick de 1 GB de RAM

La versión del Xiaomi Mi TV Stick que aparece en AliExpress es la más barata y tiene las siguientes características:

1 GB de RAM.

de RAM. 8 GB de almacenamiento eMMC.

de almacenamiento eMMC. Procesador de cuatro núcleos Cortex-A53 a 2,0 GHz con gráfica Mali-450.

a 2,0 GHz con gráfica Mali-450. Sistema operativo Android TV 9.0

Resolución máxima de 1080p a 60 FPS .

. Bluetooth 4.2

Mando a distancia Bluetooth con botones dedicados para Google Assistant, Netflix y Amazon Prime Video.

con botones dedicados para Google Assistant, Netflix y Amazon Prime Video. Soporte para Doby Audio y DTS Surround Sound .

. Wi-Fi de doble banda.

Puertos: HDMI (2.0a) y MicroUSB.

Tal como puedes ver en la imagen, esta versión del Mi TV Stick viene en una caja anaranjada con un adaptador de corriente, un cable USB y el mando Bluetooth. El precio de este Mi TV Stick de 1 GB de RAM en AliExpress es de 45 euros y podrás recibirlo el 27 de julio.

Especificaciones del Xiaomi Mi TV Stick de 2 GB de RAM

Ahora bien, Gearbest ha puesto en preventa una versión del Mi TV Stick mucho más cara, pero también más potente ya que trae otro procesador y más memoria RAM. Aquí tienes sus características:

2 GB de RAM.

de RAM. 8 GB de almacenamiento eMMC.

de almacenamiento eMMC. Procesador de ocho núcleos Cortex-A53 a 2,0 GHz con gráfica Mali-G31 MP2.

a 2,0 GHz con gráfica Mali-G31 MP2. Sistema operativo Android TV 9.0

Resolución máxima 4K a 60 FPS .

. Bluetooth 4.2

Mando a distancia Bluetooth con botones dedicados para Google Assistant, Netflix y Amazon Prime Video.

con botones dedicados para Google Assistant, Netflix y Amazon Prime Video. Soporte para Doby Audio y DTS Surround Sound .

. Wi-Fi de doble banda.

Puertos: HDMI (2.0a) y USB-C.

Como verás, aparte de tener un mejor procesador y más RAM, esta versión del Mi TV Stick es capaz de reproducir contenido en 4K y en vez de tener un puerto MicroUSB, tiene un puerto USB-C. Lastimosamente, en la tienda tiene un precio bastante elevado: 120 euros. La buena noticia es que esta versión de 2 GB de RAM llegará primero que la de 1 GB de RAM. Específicamente, entre el 29 de junio y el 7 de julio.

No obstante, Xiaomi no ha anunciado que lanzarán este dispositivo la próxima semana, así que hay que tomar esta información con mesura. Está claro que las características presentadas por ambas tiendas son las oficiales, pero es posible que los precios no. Quedamos a la espera entonces del comunicado oficial de Xiaomi para confirmar esta información.

Fuente | Gizmochina