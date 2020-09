Una de las mejores funcionalidades que tienen servicios como Google Maps o Waze, es la posibilidad de recibir avisos al acercarte a radares de velocidad en España. Una herramienta muy útil para que te ahorres más de una multa. Aunque a la DGT no le hace demasiada gracia la gran cantidad de aplicaciones para detectar radares que existen.

Hay que tener en cuenta que, servicios como Waze van un paso más allá, al informar también sobre controles policiales entre otras situaciones. Y claro, a la Dirección General de Tráfico no le está gustando nada la reducción del número de denuncias.

La DGT limitará la velocidad en ciudades a 30 kilómetros por hora

Tal y como informa El Faro de Vigo, la DGT se ha sumado a la petición del fiscal de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil, para comenzar a prohibir el uso de estas aplicaciones.

Tal y como ha declarado Pere Navarro, director general de la DGT, hace falta tomar medidas legislativas con el objetivo de “dificultar o limitar que se pueda informar donde hay Policía en la carretera”.

Por otro lado, Pere Navarro ha explicado que otro de los grandes objetivos es reducir el tráfico en ciudades a 30 kilómetros por hora, ya que se reducirían los accidentes en estos núcleos de población.

Hay que tener en cuenta que no es un tema baladí. En 2019 el número de muertos en accidentes producidos en vías urbanas aumentó en un 6%, mientras que en las zonas interurbanas las cifras disminuyeron exactamente la misma cantidad.

Además, indican que en más de una ocasión los accidentes no se producen por exceso de velocidad, sino porque el conductor se despista al utilizar servicios como Google Maps o Waze para controlar la posición de los radares de tráfico.

Las aplicaciones con aviso de radares se podrían prohibir

Tal y como indica el fiscal de Seguridad Vial en Galicia, el problema es que hay un vacío legal respecto al uso de este tipo de herramientas, por lo que estamos ante unas conductas que las leyes de tráfico todavía no sancionan.

La idea de la DGT sería modificar la Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo de prohibir o limitar la información que ofrecen servicios como Google Maps o Waze. Por otro lado, indican que aunque perjudique a muchos conductores, serviría para evitar que alguien huyendo de un delito reciba ayuda.

No podemos saber si esta idea realmente se llevará a cabo, pero no sería tan descabellada. Sencillamente plataformas como Google Maps o Waze desactivarían esta funcionalidad en nuestro país y asunto solucionado. ¿Y el resto de apps? La DGT no dudará a la hora de sancionar con multas ejemplares a los conductores que las sigan utilizando.